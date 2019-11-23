احدث الأخبار

الفنان راشد الماجد يتألق حضوراً وأداءً ويطرب جمهور الرياض في ليلة “السندباد”
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يرعى منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف ديسمبر المقبل
أبرز المواد
 وزراء خارجية مجموعة العشرين: إصلاحات منظمة التجارة العالمية “ملحة” وسط الأزمة التجارية الصينية الأمريكية
أبرز المواد
 تعديل نظام الخدمة المدنية.. توجه للسماح للموظفين بالعمل في التجارة والقطاع الخاص
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية هولندا
أبرز المواد
 أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل يلتقون مع نادي الطائي
أبرز المواد
 المملكة تتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020
أبرز المواد
 «أبل» و«هواوي» و«سامسونج» تسيطر على أجهزة الجيل الخامس في 2020
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تفقد طائرة فوق ليبيا
أبرز المواد
 البحرين تؤكد أهمية دور مجلس التعاون ومصر والأردن في ضمان أمن واستقرار المنطقة
أبرز المواد
 اجتماع للمانحين يبحث أولويات الحكومة اليمنية في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي
أبرز المواد
 قلق أممي إزاء تجدد العنف في إدلب
أبرز المواد
الفنان راشد الماجد يتألق حضوراً وأداءً ويطرب جمهور الرياض في ليلة “السندباد”

الفنان راشد الماجد يتألق حضوراً وأداءً ويطرب جمهور الرياض في ليلة “السندباد”

أبرز المواد
أمير المنطقة الشرقية يرعى منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف ديسمبر المقبل

أمير المنطقة الشرقية يرعى منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف ديسمبر المقبل

أبرز المواد
وزراء خارجية مجموعة العشرين: إصلاحات منظمة التجارة العالمية “ملحة” وسط الأزمة التجارية الصينية الأمريكية

وزراء خارجية مجموعة العشرين: إصلاحات منظمة التجارة العالمية “ملحة” وسط الأزمة التجارية الصينية الأمريكية

أبرز المواد
تعديل نظام الخدمة المدنية.. توجه للسماح للموظفين بالعمل في التجارة والقطاع الخاص

تعديل نظام الخدمة المدنية.. توجه للسماح للموظفين بالعمل في التجارة والقطاع الخاص

أبرز المواد

وزراء خارجية مجموعة العشرين: إصلاحات منظمة التجارة العالمية “ملحة” وسط الأزمة التجارية الصينية الأمريكية

وزراء خارجية مجموعة العشرين: إصلاحات منظمة التجارة العالمية “ملحة” وسط الأزمة التجارية الصينية الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=801754
المناطق _ وكالات

أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي أن وزراء خارجية مجموعة الـعشرين للاقتصاديات الكبرى اتفقوا اليوم على أنه “من الملح” إصلاح منظمة التجارة العالمية، وسط أزمة متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفة الجمركية.
وقال موتيجي الذى يشغل منصب رئيس اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين فى ناغويا وسط اليابان في مؤتمر صحفي اليوم: إن المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة واسعة النطاق لمنطقة آسيا الباسفيك يجب اختتامها من جانب كل الدول الست عشرة الأعضاء الأصليين حتى بعد انسحاب الهند، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وأضاف موتيجي بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر يومين “بما أن الثقة في الإطار المتعدد الأطراف تتقوض الآن، تشارك مجموعة العشرين الرأي القائل بأنه يجب إصلاح منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من معالجة العديد من القضايا الحالية “.
وخلال الاجتماع، ناقش وزراء الخارجية إجراء إصلاحات بمنظمة التجارة العالمية، حيث تضغط اليابان والولايات المتحدة ودول أخرى من أجل أن تقوم المنظمة – التي تتخذ من جنيف مقرًا لها – بتحسين نظامها الخاص بتسوية المنازعات، وهي نقطة تم التطرق إليها في إعلان أصدره قادة مجموعة العشرين بعد قمتهم في أوساكا في يونيو الماضي.

روابط ذات صلة

الفنان راشد الماجد يتألق حضوراً وأداءً ويطرب جمهور الرياض في ليلة “السندباد”

الفنان راشد الماجد يتألق حضوراً وأداءً ويطرب جمهور الرياض في ليلة “السندباد”
أمير المنطقة الشرقية يرعى منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف ديسمبر المقبل

أمير المنطقة الشرقية يرعى منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف ديسمبر المقبل
تعديل نظام الخدمة المدنية.. توجه للسماح للموظفين بالعمل في التجارة والقطاع الخاص

تعديل نظام الخدمة المدنية.. توجه للسماح للموظفين بالعمل في التجارة والقطاع الخاص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*