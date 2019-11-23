الفنان راشد الماجد يتألق حضوراً وأداءً ويطرب جمهور الرياض في ليلة “السندباد”

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تألق سندباد الأغنية العربية الفنان راشد الماجد، حضوراً بهياً، وأداءً رائعاً، ليطرب جمهور الرياض في ليلة “السندباد” والتي كانت ليلة طربية فريدة، وحفلة غنائية ساهرة، أبدع خلالها الفنان راشد الماجد بتقديم أجمل أغانيه الرائعة، بأعذب الكلمات، وأحلى الألحان. حيث شهدت الليلة ترحيباً حاراً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي شاركه في الأداء، وسط أجواء احتفالية بهيجة ومفعمة بالحب والحماس.

وعاش جمهور ليلة “السندباد” حالة من الوله والعشق مع نجم الأغنية السعودية الفنان راشد الماجد، في حفله التاريخي الكبير الذي أقيم أمس الجمعة 22 نوفمبر الجاري، بمسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد بالرياض، ضمن «ليالي الأساطير» إحدى أبرز فعاليات «موسم الرياض» التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه، لتكريم أشهر عمالقة الفن والموسيقى السعوديين في «موسم الرياض» الذي يٌعد أكبر مواسم المملكة.

وردد الجمهور الكبير في ليلة “السندباد” والذي يقدر بنحو 15 ألف شخص، بكل فرح وسعادة أجمل الأغنيات مع الفنان راشد الماجد الذي صعد إلى خشبة المسرح وسط عاصفة من التصفيق والهتاف من جمهوره ومحبيه. وأستهل حفله الساهر بأغنية (تخيل)، و(يسألوني)، و(رجاوي)، و(الحل الصعب)، و واصل تميّزه مع أجمل الأغاني (بترجعين)، (مسافر في سما النسيان). واشعل الفنان راشد الماجد المسرح طرباً و حماساً مع أغاني (مستغربة)، (والله كريم)، و (يا شوق) و( شرطان الذهب). حيث قدم مجموعة متنوعة ومتميّزة من أحلى الأغاني التي تنوعت بين القديم والحديث بقيادة المايسترو وليد فايد.

وتم خلال الحفل ولأول مرة في المملكة إتاحة الفرصة لمحبي الفنان راشد الماجد لاقتناء آلته الموسيقية الشخصية والمحببة إليه (العود) من خلال مزاد علني نظم في الحفل بصورة جميلة وتسابق فيه الجميع للفوز بشراء العود. وسيقوم الفنان راشد الماجد بالتبرع بجزءٍ من مبلغ المزاد لدعم برنامج “تطوير المواهب الغنائية والموسيقية” بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، لتطوير الموهوبين السعوديين في المجال الفني.

وأجرى معالي المستشار الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أثناء الحفل مكالمة هاتفية أكد خلالها حرص الهيئة على تكريم نجوم الفن والموسيقى السعوديين تقديراً وعرفاناً لمسيرتهم الفنية العريقة، ولجهودهم المتميّزة في الارتقاء بمسيرة الفن السعودي، وأن يتم هذا التكريم وهم في ذروة عطائهم الفني المتجدد.

وقام المهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، خلال الحفل بتقديم درع التكريم للفنان راشد الماجد، تقديراً وعرفاناً لمسيرته الفنية العريقة، ولدوره البارز في دعم الفن والموسيقى السعودية والخليجية.

وعبر الفنان راشد الماجد في كلمة بالحفل، عن سعادته البالغة بالتطور الكبير والتحول الرائع الذي تعيشه مملكتنا الغالية حالياً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله). قائلاً ” أنا فخور وأعتز جداً بهذه الإنجازات وبالجهود الجبارة التي يقدمها معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ لدعم الفن والفنانين السعوديين”.

ويحكي (العود) الخاص بالفنان راشد الماجد عن قصة رائعة ارتبطت وجدانياً ومعنوياً بالفنان. ويمثل إرثاً فنياً وذكرى جميلة ظلت ترافقه طوال مسيرته الفنية الحافلة بالعطاء، باعتباره هدية قيّمة قدمها إليه الملحن المبدع الراحل صالح الشهري، في بداية رحلة نجاحه الفني بعد طرحه أغنية “أبشر من عيوني” في عام ١٩٩٢م. ويحتفظ الفنان راشد الماجد بهذا (العود) كأغلى هداياه، وعزف به أجمل أغنيات مسيرته الفنية لأكثر من 27 عاماً من الذكريات الجميلة.

وبدأت ليلة “السندباد” بفيلم وثائقي استعرض مسيرة الفنان راشد الماجد منذ الصغر وحتى صار نجماً ساطعاً في سماء الاغنية العربية. كما صاحب الليلة معرض خاصاً للفنان راشد الماجد، شهد إقبالاً كبيراً وتفاعلاً متميّزاً من قبل الجمهور الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بمحتوى المعرض، وما تضمنه من ذكريات خالدة وصور جميلة للفنان راشد تم نشرها لأول مرة في المملكة. وأتاح المعرض للجمهور فرصة التعرف أكثر على شخصية الفنان راشد منذ طفولته وحتى شهرته الكبيرة في العالم العربي، بالإضافة إلى الاطلاع على بعض مقتنياته الشخصية القيّمة، والجوائز والأوسمة الرفيعة والتكريم الذي ناله خلال مسيرته الفنية المتميّزة من ملوك وشيوخ ورؤساء الدول الخليجية وقياداتها. وجاء المعرض بطريقة إبداعية رائعة، وبأسلوب شيق ومبتكر يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى باستخدام أحدث التقنيات المتطورة.

ونجحت الجهات المنظمة في إخراج ليلة “السندباد” بشكل رائع ومميّز، وأسعدت الجمهور بتقديم العديد من المفاجآت السارة والبرامج الممتعة والشيقة. حيث تميّزت الليلة بحضورها الرائع وتنظيمها النموذجي الفريد، وبتجهيزات تقنية مبتكرة وفنية متطورة تٌعد الأولى من نوعها في المملكة بمشاركة نخبة من كبار المنتجين والمخرجيين العالميين، لتقديم تجربة جديدة لجمهور «موسم الرياض» للاستمتاع بكل حواسهم مع هذه الليلة الطربية التاريخية بطريقة إبداعية رائعة، من خلال مؤثرات سمعية وبصرية فريدة.

ويٌعد الفنان راشد الماجد، أحد أشهر وأبرز مطربي المملكة والخليج والعالم العربي. ونجح في إثبات نفسه بجدارة وتفوق من خلال مسيرته الفنية الرائعة، وحقق شعبية كبيرة في الوطن العربي حتى توج بلقب “سندباد” الأغنية العربية لأنشطته الفنية المتوهجة. واتحف الفنان راشد الماجد الساحة الفنية بحوالي 21 ألبوماً غنائياً، وأكثر من 800 أغنية، وأكثر من ٣٢ فيديو كليب غنائي ناجح، فضلاً عن مشاركاته بتألق في عشرات المهرجانات الفنية في المملكة ودول الخليج والعالم العربي.