محافظ املج يشارك البحر الأحمر تنظيف الشاطئ

أملج _ فايز السميري

دشن محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم حملة مشروع البحر الأحمر لتنظيف الشواطئ التي نظمتها شركة البحر الأحمر للتطوير بالشراكة مع بلوجرز والجهات المشاركة وبحضور عدد من منسوبيها الإداريين في مخيم أقيم لهذه الفعالية على شاطئ املج شمال منتزه الدقم 15كم.

وحث “البازعي” -الذي كان في مقدمة المشاركين – المتطوعين في الفعالية على تبني رسالة المحافظة على نظافة البيئة البحرية ونقلها لكافة افراد المجتمع للحفاظ على دورة الحياة الطبيعية ، وذكر رئيس الاستدامة البيئية روستي برنارد إن إلقاء النفايات البلاستيكية في البحر ستتحول مع الوقت إلى جزيئات صغيرة جداً قد تنتقل للإنسان من خلال الأسماك التي تتغذى عليها لافتاً الى ان اعمال تنظيف الشاطئ ستكون مستمرة بنشر الوعي وتخصيص الشركة عدد من موظفيها لمتابعة ذلك ، وأشار إلى أن النفايات في عام 2050 ستكون أكثر من الكائنات البحرية في البحر إذا لم يتم التخلص منها والحد من انتشارها ، وشارك في الفعالية عميد الكلية الجامعية الدكتور سمير نوح وعدد من المتطوعين من طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي وبعض المعلمين ، وتم تقسيم المشاركين الى مجموعات حسب تصنيف النفايات قبل ان يعطي المحافظ اشارة الانطلاقة.

وجمع المشاركون في هذه الفعالية التي استمرت إلى ساعات أكوام كبيرة من النفايات التي تم فرزها حسب أنواعها.