احدث الأخبار

التعاون يتغلب على مضيفه ضمك 1 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 جامعة تبوك تنفذ حملة توعوية بسرطان الثدي بعنوان ” شجاعة في ربع ساعة “
منطقة تبوك
 تدشين عيادة مكافحة التدخين بمستشفى القنفذة
منطقة مكة المكرمة
 القيادة تهنئ الرئيس غاوتابايا راجاباكسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية
أبرز المواد
 أمير عسير يوجه بأن تكون الحصة السادسة يوم غد الأحد هي الأخيرة لمشاهدة مباراة نهائي كأس آسيا.
أبرز المواد
 تدمير ثلاثة أنفاق تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء الشرقاط وسط العراق
أبرز المواد
 ضبط عمالة مخالفة بإحدى المنشآت الصحية بالخبر
المنطقة الشرقية
 جستر تبوك تنظم دورة تدريبية في لغة الإشارة الإثنين القادم
منطقة تبوك
 هيئة الطيران المدني تشارك في اجتماع مجموعة تصميم وتخطيط المطارات
أبرز المواد
 رزافان : مباراة صعبة ولكن سنلعب من أجل البطولة .. والشلهوب : سنواصل ما بدأناه
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يطلق فعاليات أسبوع تلاحم الشمال برعاية أمير المنطقة
أبرز المواد
 محافظ املج يشارك البحر الأحمر تنظيف الشاطئ
منطقة تبوك
التعاون يتغلب على مضيفه ضمك 1 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعاون يتغلب على مضيفه ضمك 1 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد
جامعة تبوك تنفذ حملة توعوية بسرطان الثدي بعنوان ” شجاعة في ربع ساعة “

جامعة تبوك تنفذ حملة توعوية بسرطان الثدي بعنوان ” شجاعة في ربع ساعة “

منطقة تبوك
تدشين عيادة مكافحة التدخين بمستشفى القنفذة

تدشين عيادة مكافحة التدخين بمستشفى القنفذة

منطقة مكة المكرمة
القيادة تهنئ الرئيس غاوتابايا راجاباكسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية

القيادة تهنئ الرئيس غاوتابايا راجاباكسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية

أبرز المواد

تدمير ثلاثة أنفاق تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء الشرقاط وسط العراق

تدمير ثلاثة أنفاق تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء الشرقاط وسط العراق
http://almnatiq.net/?p=801800
المناطق _ بغداد

دمرت قوة أمنية عراقية بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي اليوم ثلاثة أنفاق تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء الشرقاط بشمال مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن قوة تابعة لمكافحة الإرهاب دمرت بضربة جوية نفذتها بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي ثلاثة أنفاق ووكر تابعة للدواعش في جبال الخانوكه بقضاء الشرقاط.

روابط ذات صلة

التعاون يتغلب على مضيفه ضمك 1 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعاون يتغلب على مضيفه ضمك 1 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
القيادة تهنئ الرئيس غاوتابايا راجاباكسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية

القيادة تهنئ الرئيس غاوتابايا راجاباكسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية
أمير عسير يوجه بأن تكون الحصة السادسة يوم غد الأحد هي الأخيرة لمشاهدة مباراة نهائي كأس آسيا.

أمير عسير يوجه بأن تكون الحصة السادسة يوم غد الأحد هي الأخيرة لمشاهدة مباراة نهائي كأس آسيا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*