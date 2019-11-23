أمير عسير يوجه بأن تكون الحصة السادسة يوم غد الأحد هي الأخيرة لمشاهدة مباراة نهائي كأس آسيا.

المناطق _ عسير

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري بأنه تجاوباً مع رغبة أبنائنا الطلاب ودعماً لممثل المملكة في البطولة الآسيوية؛ فقد وجه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير -حفظه الله- مديري التعليم في المنطقة بالسماح للطلاب في المدارس التي يتضمن جدولها الدراسي حصة سابعة؛ بالخروج بعد الحصة السادسة ليوم غدٍ الأحد ٢٧ ربيع الأول ١٤٤١هـ؛ الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩م؛ لتمكينهم من متابعة اللقاء؛ متمنين لممثل المملكة في البطولة الآسيوية تحقيق الفوز.

والله الموفق.