جامعة تبوك تنفذ حملة توعوية بسرطان الثدي بعنوان ” شجاعة في ربع ساعة “

المناطق _ تبوك

نظمت جامعة تبوك ممثلة بكلية الصيدلة بالتعاون مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك حملة توعوية للوقاية من مرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه تحت عنوان ” شجاعة في ربع ساعة ” وذلك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

وكشفت الحملة عن وجود 4 حالات مشتبه بأن تكون لديهم أورام حميدة من أصل 40 سيدة ممن أجري عليهن الكشف المبدئي وجرى تحويلهن بشكل عاجل لمستشفيات المنطقة.

كما قدمت الحملة من خلال المعرض التوعوي الذي اقيم على هامشها الاستشارات للوقاية من سرطان الثدي وسبل العلاج وكذلك الدعم النفسي بالإضافة إجراء فحص السكري وقياس الضغط لعدد من الرجال من مرتادي المنتزه.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن عبدالله التدلاوي عن شكره للمشاركين في هذا البرنامج من أساتذة وطلاب كلية الصيدلة بجامعة تبوك وأعضاء الجمعية والداعمين لبرامجها.