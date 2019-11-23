التعاون يتغلب على مضيفه ضمك 1 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تغلب فريق التعاون على مضيفه ضمك بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وتقدم التعاون أولاً عن طريق ساندرو مانويل في الدقيقة 46 من ركلة جزاء ، قبل أن يدرك ضمك التعادل في الدقيقة 49 برأسية من جورجي فيليبي.

وفي الدقيقة 93 احتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون ، احتاج معها أربع دقائق لمراجعتها بتقنية الفيديو ، قبل أن يتقدم لها ساندرو مانويل محرزاً منها الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي ليمنح التعاون نقاط المواجهة.

وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده لـ 19 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً ، فيما توقف رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز الـ 16.