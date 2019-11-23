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انطلاق الملتقى التثقيفي “في بيتنا طفل موهوب” بتنمية تبوك الأسرية الثلاثاء القادم

انطلاق الملتقى التثقيفي “في بيتنا طفل موهوب” بتنمية تبوك الأسرية الثلاثاء القادم
http://almnatiq.net/?p=801832
المناطق _ تبوك
تقيم جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك الثلاثاء القادم الملتقى التثقيفي “في بيتنا طفل موهوب” الذي يهدف إلى نشر ثقافة الموهبة في المجتمع ويقام لمدة يومان في مقر الجمعية بتبوك من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد بن عياضة العنزي أن الملتقى يستهدف الأمهات وأطفالهم من أعمار 6 وحتى 8 سنوات و سيتناول التعريف بالطفل الموهوب وكيفية تطوير الموهبة لدى الطفل وماهي مدمرات الموهبة بالإضافة إلى اكتشاف نوع ذكاء الطفل باستخدام مقياس ” جاردينز” .
وأضاف العنزي أن الملتقى يجمع بين ورش عمل للأمهات وورش عمل تفاعلية للأطفال داعياً الراغبات في الاستفادة من الملتقى إلى المسارعة في التسجيل .

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