أحوال حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية

المناطق_حائل

تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية ضمن حملة( هويتي إنتمائي) لإصدار الهوية الوطنية للطالبات وذلك على النحو التالي :

1-جامعة الشملي (بنات) غداً بتاريخ الأحد ٢٧-٣-١٤٤١ لمدة يومين.

٢-ثانوية الشملي للبنات بتاريخ الأحد ٢٧-٣-١٤٤١ لمدة يومين.

٣-ثانوية الحفيرة للبنات بمنطقة حائل بتاريخ الثلاثاء ٢٩-٣-١٤٤١ لمدة يوم واحد فقط.

٤-ثانوية أسبطر للبنات بتاريخ الأربعاء ٣٠-٣-١٤٤١ لمدة يوم واحد فقط.

٥-ثانوية فيضة بن سويلم للبنات بتاريخ الخميس ١-٤-١٤٤١ لمدة يوم واحد فقط.