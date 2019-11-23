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أحوال حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية

أحوال حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية
http://almnatiq.net/?p=801836
المناطق_حائل

تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية ضمن حملة( هويتي إنتمائي) لإصدار الهوية الوطنية للطالبات وذلك على النحو التالي :
1-جامعة الشملي (بنات) غداً بتاريخ الأحد  ٢٧-٣-١٤٤١ لمدة يومين.
٢-ثانوية الشملي للبنات بتاريخ الأحد ٢٧-٣-١٤٤١ لمدة يومين.
٣-ثانوية الحفيرة للبنات بمنطقة حائل بتاريخ الثلاثاء ٢٩-٣-١٤٤١ لمدة يوم واحد فقط.
٤-ثانوية أسبطر للبنات بتاريخ الأربعاء ٣٠-٣-١٤٤١ لمدة يوم واحد فقط.
٥-ثانوية فيضة بن سويلم للبنات بتاريخ الخميس ١-٤-١٤٤١ لمدة يوم واحد فقط.

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