تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية ضمن حملة( هويتي إنتمائي) لإصدار الهوية الوطنية للطالبات وذلك على النحو التالي :
1-جامعة الشملي (بنات) غداً بتاريخ الأحد ٢٧-٣-١٤٤١ لمدة يومين.
٢-ثانوية الشملي للبنات بتاريخ الأحد ٢٧-٣-١٤٤١ لمدة يومين.
٣-ثانوية الحفيرة للبنات بمنطقة حائل بتاريخ الثلاثاء ٢٩-٣-١٤٤١ لمدة يوم واحد فقط.
٤-ثانوية أسبطر للبنات بتاريخ الأربعاء ٣٠-٣-١٤٤١ لمدة يوم واحد فقط.
٥-ثانوية فيضة بن سويلم للبنات بتاريخ الخميس ١-٤-١٤٤١ لمدة يوم واحد فقط.
أحوال حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية
تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية ضمن حملة( هويتي إنتمائي) لإصدار الهوية الوطنية للطالبات وذلك على النحو التالي :
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