طليقة ملك ماليزيا السابق تنشر صوراً جديدة لها ولطفلها.. وتعلق: “إسماعيل هو نسخة منك”!

المناطق_وكالات

ردت ملكة الجمال الروسية، زوجة الملك الماليزي السابق محمد الخامس على مزاعم بأنها رفضت إجراء اختبار الحمض النووي بعد ولادة ابنها مباشرة أثناء زواجها من الأخير، مؤكدة أنها أنباء عارية عن الصحة.

وفي تقرير للديلي ميل، سلطت الصحيفة الضوء على القضية الشهير حيث أكدت أن “فوفودينا” البالغة من العمر 27 عاماً وطليقة الملك قد راسلته عبر البريد الالكتروني خلال الأيام الماضية بصورٍ جديدة لابنه – المسمى إسماعيل ليون – في موسكو الذي ولد في شهر مايو الماضي.

وأكدت الصحيفة أنه تم الاطلاع على نسخة من الرسائل والصور التي عنونتها ملكة الجمال بهذه العبارة “سأرسل لك بعض الصور وأتمنى أنك لم تعد بحاجة لإجراء اختبار الحمض النووي ، لأن إسماعيل هو نسخة منك، لكن إذا كنت لا تزال تشك ، فيمكنك إجراء الاختبار ، لا مانع”.