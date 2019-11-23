احدث الأخبار

طليقة ملك ماليزيا السابق تنشر صوراً جديدة لها ولطفلها.. وتعلق: “إسماعيل هو نسخة منك”!
أبرز المواد
 «حالة وفاة» نتيجة الأمطار على منطقة مكة .. وإنقاذ أفراد وأسر من بطون الأودية
أبرز المواد
 أحوال حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية
أبرز المواد
 سقوط صخرة على مركبة نتج عنه حالة وفاة بعقبة الملك فهد في الباحة
أبرز المواد
 انطلاق الملتقى التثقيفي “في بيتنا طفل موهوب” بتنمية تبوك الأسرية الثلاثاء القادم
منطقة تبوك
 مصرع 29 شخصًا جراء انزلاقات أرضية في كينيا
أبرز المواد
 التعاون يتغلب على مضيفه ضمك 1 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 جامعة تبوك تنفذ حملة توعوية بسرطان الثدي بعنوان ” شجاعة في ربع ساعة “
منطقة تبوك
 تدشين عيادة مكافحة التدخين بمستشفى القنفذة
منطقة مكة المكرمة
 القيادة تهنئ الرئيس غاوتابايا راجاباكسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية
أبرز المواد
 أمير عسير يوجه بأن تكون الحصة السادسة يوم غد الأحد هي الأخيرة لمشاهدة مباراة نهائي كأس آسيا.
أبرز المواد
 تدمير ثلاثة أنفاق تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء الشرقاط وسط العراق
أبرز المواد
طليقة ملك ماليزيا السابق تنشر صوراً جديدة لها ولطفلها.. وتعلق: “إسماعيل هو نسخة منك”!

طليقة ملك ماليزيا السابق تنشر صوراً جديدة لها ولطفلها.. وتعلق: “إسماعيل هو نسخة منك”!

أبرز المواد
«حالة وفاة» نتيجة الأمطار على منطقة مكة .. وإنقاذ أفراد وأسر من بطون الأودية

«حالة وفاة» نتيجة الأمطار على منطقة مكة .. وإنقاذ أفراد وأسر من بطون الأودية

أبرز المواد
أحوال حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية

أحوال حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية

أبرز المواد
سقوط صخرة على مركبة نتج عنه حالة وفاة بعقبة الملك فهد في الباحة

سقوط صخرة على مركبة نتج عنه حالة وفاة بعقبة الملك فهد في الباحة

أبرز المواد

طليقة ملك ماليزيا السابق تنشر صوراً جديدة لها ولطفلها.. وتعلق: “إسماعيل هو نسخة منك”!

طليقة ملك ماليزيا السابق تنشر صوراً جديدة لها ولطفلها.. وتعلق: “إسماعيل هو نسخة منك”!
http://almnatiq.net/?p=801841
المناطق_وكالات

ردت ملكة الجمال الروسية، زوجة الملك الماليزي السابق محمد الخامس على مزاعم بأنها رفضت إجراء اختبار الحمض النووي بعد ولادة ابنها مباشرة أثناء زواجها من الأخير، مؤكدة أنها أنباء عارية عن الصحة.

وفي تقرير للديلي ميل، سلطت الصحيفة الضوء على القضية الشهير حيث أكدت أن “فوفودينا” البالغة من العمر 27 عاماً وطليقة الملك قد راسلته عبر البريد الالكتروني خلال الأيام الماضية بصورٍ جديدة لابنه – المسمى إسماعيل ليون – في موسكو الذي ولد في شهر مايو الماضي.

وأكدت الصحيفة أنه تم الاطلاع على نسخة من الرسائل والصور التي عنونتها ملكة الجمال بهذه العبارة “سأرسل لك بعض الصور وأتمنى أنك لم تعد بحاجة لإجراء اختبار الحمض النووي ، لأن إسماعيل هو نسخة منك، لكن إذا كنت لا تزال تشك ، فيمكنك إجراء الاختبار ، لا مانع”.

روابط ذات صلة

«حالة وفاة» نتيجة الأمطار على منطقة مكة .. وإنقاذ أفراد وأسر من بطون الأودية

«حالة وفاة» نتيجة الأمطار على منطقة مكة .. وإنقاذ أفراد وأسر من بطون الأودية
أحوال حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية

أحوال حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية
سقوط صخرة على مركبة نتج عنه حالة وفاة بعقبة الملك فهد في الباحة

سقوط صخرة على مركبة نتج عنه حالة وفاة بعقبة الملك فهد في الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*