«حالة وفاة» نتيجة الأمطار على منطقة مكة .. وإنقاذ أفراد وأسر من بطون الأودية

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سجلت الأمطار التي هطلت على منطقة مكة المكرمة يوم أمس الجمعة وصباح اليوم السبت “حالة وفاة”واحدة، كما تم إنقاذ أفراد وأسر من بطون الأودية والتجمعات المائية.

وفي تفاصيل الحالة المطرية والبلاغات المصاحبة لها ، ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن حالة وفاة لمواطن شرق محافظة القنفذة سُجلت ليلة أمس الجمعة نتيجة الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة وتسع محافظات، هي “القنفذة والعرضيات وميسان والليث واضم وبحرة والجموم ورنيه والطائف”، وتراوحت نسبة الأمطار بين خفيفة إلى متوسطة سالت على إثرها عدة أودية جنوب وجنوب شرق منطقة مكة المكرمة.

وأضاف العقيد سرحان: “مع الحالة الجوية ورد للدفاع المدني العديد من البلاغات تعاملت معها الفرق الميدانيه في حينه ، وكان أبرز تلك البلاغات انجراف مركبة بوادي شسع شرق محافظة القنفذة ، تم العثور على قائدها من قبل ذويه بعد أن فارق الحياة على بعد ٣ كيلومترات من انجراف المركبة، كما نجا مواطن بعد ان علقت مركبته بنفس الوادي.

وفي محافظة الليث تحديداً بوادي الرطيات ٣٠ كيلومتراً شرق المحافظة احتجزت المياه شخصاً داخل مركبته ببطن الوادي، تمكنت فرق الإنقاذ من إخراجه إلى منطقة آمنة بصحة جيدة ، ومع ورود عدد من البلاغات على مستوى محافظات المنطقة، كانت بلاغات معتادة تعاملت الفرق الميدانية معها في حينه ، ومع صبيحة اليوم السبت ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة عن حالة احتجاز لأسرة مكونة من رجل وزوجته داخل تجمع مياه بطريق مكة جدة القديم تم التعامل مع الحالة عن طريق فرق الإنقاذ التابعة لمدني العاصمة المقدسة وتمت عملية الإنقاذ وإخراج الأسرة بصحة جيدة، كما شهدت محافظة الليث مباشرة حادث إنقاذ أسرة فجر اليوم مكونة من ٦ أشخاص بينهم أطفال احتجزتهم تجمعات المياه بشارع عكرمة تم إخراجهم عن طريق القوارب وجميعهم بصحة جيدة.

وأكد سرحان أن فرصة هطول أمطار على منطقة مكة المكرمة لا زالت قائمة حسب ما يرد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، والدفاع المدني بالمنطقة يكرر رسالته لكافة الأخوة المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر والابتعاد عن التجمعات المائية وعدم قطع الأودية ومجاري السيول مهما كانت نسبة المياه فيها والابتعاد عن التيارات الكهربائية ومراقبة الأطفال أثناء الخروج للفسحة والاستمتاع بالأجواء الجميلة على مستوى المنطقة داعين الله للجميع بالأمن والسلامة.