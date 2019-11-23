احدث الأخبار

بالفيديو : المغامسي يشرح المقصود من حديث “قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار”!
أبرز المواد
 طليقة ملك ماليزيا السابق تنشر صوراً جديدة لها ولطفلها.. وتعلق: “إسماعيل هو نسخة منك”!
أبرز المواد
 «حالة وفاة» نتيجة الأمطار على منطقة مكة .. وإنقاذ أفراد وأسر من بطون الأودية
أبرز المواد
 أحوال حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية
أبرز المواد
 سقوط صخرة على مركبة نتج عنه حالة وفاة بعقبة الملك فهد في الباحة
أبرز المواد
 انطلاق الملتقى التثقيفي “في بيتنا طفل موهوب” بتنمية تبوك الأسرية الثلاثاء القادم
منطقة تبوك
 مصرع 29 شخصًا جراء انزلاقات أرضية في كينيا
أبرز المواد
 التعاون يتغلب على مضيفه ضمك 1 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 جامعة تبوك تنفذ حملة توعوية بسرطان الثدي بعنوان ” شجاعة في ربع ساعة “
منطقة تبوك
 تدشين عيادة مكافحة التدخين بمستشفى القنفذة
منطقة مكة المكرمة
 القيادة تهنئ الرئيس غاوتابايا راجاباكسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية
أبرز المواد
 أمير عسير يوجه بأن تكون الحصة السادسة يوم غد الأحد هي الأخيرة لمشاهدة مباراة نهائي كأس آسيا.
أبرز المواد
بالفيديو : المغامسي يشرح المقصود من حديث “قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار”!

بالفيديو : المغامسي يشرح المقصود من حديث “قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار”!

أبرز المواد
طليقة ملك ماليزيا السابق تنشر صوراً جديدة لها ولطفلها.. وتعلق: “إسماعيل هو نسخة منك”!

طليقة ملك ماليزيا السابق تنشر صوراً جديدة لها ولطفلها.. وتعلق: “إسماعيل هو نسخة منك”!

أبرز المواد
«حالة وفاة» نتيجة الأمطار على منطقة مكة .. وإنقاذ أفراد وأسر من بطون الأودية

«حالة وفاة» نتيجة الأمطار على منطقة مكة .. وإنقاذ أفراد وأسر من بطون الأودية

أبرز المواد
أحوال حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية

أحوال حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية

أبرز المواد

بالفيديو : المغامسي يشرح المقصود من حديث “قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار”!

بالفيديو : المغامسي يشرح المقصود من حديث “قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار”!
http://almnatiq.net/?p=801853
المناطق_الرياض

قال الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة ، أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن أن القضاة ثلاثة قاضيان في النار، وقاض في الجنة ، ليس المقصود به النسب العددي .

وأوضح المغامسي خلال رده على سؤال متصل في برنامج الأبواب المتفرقة على قناة إم بي سي ، قائلاً : ” لو فرضنا أن هناك محكمة فيها ثلاثة قضاة ، فيأتي واحد ويقول إثنان منهما في النار وواحداً في الجنة ، وأن الرسول قال ذلك .. الرسول لم يقل ذلك بهذا المعنى” .

وأضاف المغامسي : ” إنما المقصود أن الإنسان لا يعرف الحق فيقضي فهذا في النار ، لأنه يقضي ولا يعرف الحق ولا يعرف العلم ، الحالة الثانية أن القاضي يعرف العلم ويعرف الحق لكنه يخالف لغرض ما فيحكم بغير الحق فهذا في النار ” .

وتابع المغامسي : ” الحالة الثالة قاض عرف الحق وحكم به فهذا في الجنة بإذن الله ” .

واستطرد : ” قد يكون هناك محكمة بها 70 قاض وكلهم يعرفون الحق ويحكمون به فهؤلاء بإذن الله في الجنة ، وقد يكون هناك عكس ذلك ، ولكن هذا بإذن الله ليس موجود في بلادنا” .

فيديو مُضمّن

روابط ذات صلة

طليقة ملك ماليزيا السابق تنشر صوراً جديدة لها ولطفلها.. وتعلق: “إسماعيل هو نسخة منك”!

طليقة ملك ماليزيا السابق تنشر صوراً جديدة لها ولطفلها.. وتعلق: “إسماعيل هو نسخة منك”!
«حالة وفاة» نتيجة الأمطار على منطقة مكة .. وإنقاذ أفراد وأسر من بطون الأودية

«حالة وفاة» نتيجة الأمطار على منطقة مكة .. وإنقاذ أفراد وأسر من بطون الأودية
أحوال حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية

أحوال حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*