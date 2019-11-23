بالفيديو : المغامسي يشرح المقصود من حديث “قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار”!

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قال الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة ، أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن أن القضاة ثلاثة قاضيان في النار، وقاض في الجنة ، ليس المقصود به النسب العددي .

وأوضح المغامسي خلال رده على سؤال متصل في برنامج الأبواب المتفرقة على قناة إم بي سي ، قائلاً : ” لو فرضنا أن هناك محكمة فيها ثلاثة قضاة ، فيأتي واحد ويقول إثنان منهما في النار وواحداً في الجنة ، وأن الرسول قال ذلك .. الرسول لم يقل ذلك بهذا المعنى” .

وأضاف المغامسي : ” إنما المقصود أن الإنسان لا يعرف الحق فيقضي فهذا في النار ، لأنه يقضي ولا يعرف الحق ولا يعرف العلم ، الحالة الثانية أن القاضي يعرف العلم ويعرف الحق لكنه يخالف لغرض ما فيحكم بغير الحق فهذا في النار ” .

وتابع المغامسي : ” الحالة الثالة قاض عرف الحق وحكم به فهذا في الجنة بإذن الله ” .

واستطرد : ” قد يكون هناك محكمة بها 70 قاض وكلهم يعرفون الحق ويحكمون به فهؤلاء بإذن الله في الجنة ، وقد يكون هناك عكس ذلك ، ولكن هذا بإذن الله ليس موجود في بلادنا” .