شرطة القصيم تضبط وافدين تورطا بجرائم نصب واحتيال

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط أربعة متهمين – باكستانيي الجنسية – في العقدين الرابع والخامس من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصبٍ واحتيال ، تتمثل بطلب تحديث الحسابات البنكية للآخرين ، أو الإيهام في الفوزِ بجوائز نقدية ، وقد عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وأجهزةِ حاسبٍ واتصال وهاتفٍ جوال ، وعددٍ من جوازات السفر ووثائق الإقامة ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ..
وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل ..
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