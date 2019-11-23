تركي آل الشيخ ينشر صوراً جديدة من مزاد السيارات ويكشف آخر إحصائية عن عدد الزوار لموسم الرياض

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نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه؛عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صوراً جديدة من مزاد السيارات بموسم الرياض، وذلك بعد افتتاحه للزائرين بموسم الرياض اليوم السبت.

كما كشف آل الشيخ؛ عن آخر إحصائية بأعداد زوار فعاليات “موسم الرياض” منذ انطلاقها في المملكة.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له “الحمدالله موسم الرياض كسرنا الــ ٨ مليون زائر ..عاشت بلادي”.

الجدير بالذكر أن موسم الرياص يهدف الى استقطاب نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من خارج المملكة.