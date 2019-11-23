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3.2 مليون ريال سعر سيارة المستقبل 2030 في مزاد معرض الرياض للسيارات!

3.2 مليون ريال سعر سيارة المستقبل 2030 في مزاد معرض الرياض للسيارات!
http://almnatiq.net/?p=801867
المناطق_الرياض

بيعت سيارة المستقبل 2030 اليوم السبت 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بالرياض في مزاد علني بقيمة 3.2 مليون ريال سعودي، وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض للسيارات إحدى مناطق موسم الرياض.

وتتميز سيارة 2030 بأنها رياضية تتماشى مع كل الطرقات، إضافة إلى أنها في صناعتها خليط بين الألمنيوم والفايبر والكربون، كما تعتبر السيارة كهربائية بالكامل.

إلى ذلك يحتضن المعرض عدداً هائلاً من السيارات النادرة والكلاسيكية والمعدلة، تصل إلى 1200 سيارة، منها نماذج وحيدة في العالم، مثل سيارة فيراري 599 جي تي زد نيبيو زاجاتو، وأيضاً سيارة المستقبل “سيارة 2030”.

ولأن محبي السيارات يعشقون التجربة، لذا يوفر المعرض برامج تفاعلية تلبي احتياجات الزوار، مثل حلبة مهارة للكارتنج، وسباق المحاكاة، كما يمكنهم التعرف على فريق عمل فيراري وكيفية عملهم خلال سباقات الفورمولا 1، إضافة إلى تجربة فريدة تتيح لهم الركوب مع سائق سيارة فيراري محترف.

 

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