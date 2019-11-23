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المعارضة الإيرانية: قتلى الاحتجاجات ارتفع لـ285 متظاهراً

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المعارضة الإيرانية: قتلى الاحتجاجات ارتفع لـ285 متظاهراً

المعارضة الإيرانية: قتلى الاحتجاجات ارتفع لـ285 متظاهراً
http://almnatiq.net/?p=801871
المناطق_الرياض

أعلن شاهين قبادي، المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة على تويتر عن مقتل 285 محتجا على الأقل في الاحتجاجات بمختلف أنحاء إيران.

وأقر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي الربيعي، أن البلاد تعيش أصعب أيامها، بحسب ما نقل عنه موقع قناة “إيران انترناشيونال – عربي”.

وأضاف ربيعي أن اعتبار العقوبات “لا شيء” يعد بمثابة خطأ استراتيجي، بحسب تعبيره.

وكانت مواقع إيرانية أفادت، السبت، بأن مجلس الخبراء الإيراني وصف، في بيان له المحتجين بـ”المخربين والمخلّين بالأمن والانتهازيين”، واتهم “أميركا وإسرائيل، ومنظمة مجاهدي خلق المعارضة” بإشعال الاحتجاجات، كما دعا لـ”الحسم مع المحتجين ومحاكمتهم”.

فيما كشفت تقارير أن حملة اعتقالات واسعة بدأت داخل جامعة “طهران”، حيث تم اعتقال عشرات الطلاب على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت منذ الجمعة الماضية.

وتزامن ذلك مع فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد أذري، رداً على وقف النظام الإيراني خدمة الإنترنت خلال الاحتجاجات.

وقطعت إيران خدمة الإنترنت للتغطية على قمعها للتظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد وذلك احتجاجاً على رفع أسعار البنزين.

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