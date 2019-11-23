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شقيق أمير قطر يزور جزيرة أبوموسى الإماراتية التي تحتلها إيران

شقيق أمير قطر يزور جزيرة أبوموسى الإماراتية التي تحتلها إيران
http://almnatiq.net/?p=801876
المناطق_وكالات

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، إن شقيق أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد زار جزيرة أبو موسى، وهي واحدة من الجزر الثلاث الإماراتية التي احتلتها إيران في عام 1971.

وذكر موقع ”آخرين خبر“ الإيراني أن ”شقيق أمير قطر سافر إلى جزيرة أبو موسى لصيد الطيور“، مضيفًا أن ”شقيق الأمير القطري قام بنشر صور من تواجده في إيران عبر حسابه على الانستغرام“.

واعتبر الموقع نشر اسم جزيرة أبو موسى في هذه القصة مهمًا، ويمكن أن يكون علامة على انقلاب قطر في قضية مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة بجزيرة أبو موسى.

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