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«هيئة الإحصاء» تتيح لمنسوبيها مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا عبر الشبكة الداخلية

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«هيئة الإحصاء» تتيح لمنسوبيها مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا عبر الشبكة الداخلية

http://almnatiq.net/?p=801877
المناطق_الرياض

أتاحت الهيئة العامة للإحصاء لمنسوبيها مشاهدة مباراة “الهلال السعودي” و”أوراوا الياباني”، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وذلك من خلال البث المباشر على اليوتيوب الخاص بالاتحاد الاسيوي لكرة القدم ، عبر الاجهزة المكتبية لمنسوبي الهيئة من خلال الشبكة الداخلية ، عند الساعة الواحد ظهرًا بتوقيت السعودية.

ويأتي اتاحة مشاهدة المبارات خلال وقت العمل حرصا من الهيئة العامة للإحصاء على دعم ممثل المملكة في النهائي الأسيوي، وتمنت الهيئة كل التوفيق والنجاح لفريق نادي الهلال لتحقيق هذا المنجز القاري الكبير، الذي سيسجل باسم الكرة السعودية ويعكس التطور الذي تشهد رياضة المملكة في الآونة الاخيرة على المستويات كافة .

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