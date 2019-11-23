الخطيب يرد على سؤال وكالة بلومبيرغ: بشأن الحظر على المشروبات الكحولية.. وإغلاق المحال وقت الصلاة

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قال رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، أن البريطانيون قائمة أعداد السياح الذين زاروا المملكة، يليهم الصينيون، وفقاً لـ”بلومبيرغ”.

50 ألف زائر

وأوضح الخطيب، إن المملكة اجتذبت 50 ألف زائر منذ إطلاق التأشيرات السياحية، في شهر سبتمبر الماضي، ويأمل المسؤولون بثلاثة أضعاف هذا العدد تقريبًا، من تأشيرات السياحة؛ سعيًا لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط.

وأضاف الخطيب أن حوالي 140 ألف شخص طلبوا التأشيرات السياحية، مضيفًا أن الأرقام ”تتماشى مع توقعاتنا.. توقعنا أن يأتي المغامرون أولًا لاستكشاف البلد، وهذا ما يحدث“.

استهلاك المشروبات الكحولية

وقال الخطيب إن المملكة ”ستواصل الإصلاحات“، لكنه لم يتوقع تخفيف الحظر على استهلاك المشروبات الكحولية، مضيفاً : ”لا أرى ذلك يحدث. عندما نروج السياحة لدينا، فإننا نروج التاريخ والتراث والثقافة، وأعتقد أن لدينا ما يكفي من العروض لضيوفنا“.

وأوضح الخطيب، إنه يمكن السماح لأصحاب الأعمال بمزاولتها خلال أوقات الصلاة إذا أصبح الأمر ”لا بد منه“. وقال إن الوقت وإغلاق المحلات أثناء الصلاة ”لا يمثل مشكلة“.

إغلاق المحلات أثناء الصلاة

وأكد الخطيب”إنه في الوقت الحالي، يدير الناس وقتهم، وإغلاق المحلات أثناء الصلاة ”لا يمثل مشكلة“.

واختتم الخطيب حديثه قائلاً: “أعتقد أن هذه ليست عقبة أمام الناس للحضور والتسوق في مركز التسوق أو في الخارج“. ”لكن بالتأكيد، نحن نقيم رحلة السائح ونتلقى تعليقات قيّمة للغاية من سياحنا وزوارنا“.