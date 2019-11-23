انخفاض أسعار 74 سلعة وارتفاع 83 أخرى خلال أكتوبر الماضي

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انخفضت أسعار 74 سلعة وخدمة وارتفعت أسعار 83 سلعة وخدمة أخرى من إجمالي 166 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات، وذلك بحسب ما أظهرته الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضح تقرير الهيئة الخاص بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودي لشهر أكتوبر 2019 ، ارتفاع أسعار 41 سلعة من 91 سلعة تضمنتها مجموعة الأغذية والمشروبات، وذلك مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.

وكان الخيار المحلي من أكثر السلع التي سجلت ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الماضي حيث سجل نسبة 6%، تليه المانجا الباكستانية .