بعد نشر تغريدات مسيئة عبر حسابه الموثق.. “العلياني” يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة بشأنها!

خرج الإعلامي “علي العلياني” عن صمته، مساء اليوم السبت، وبعد 20 ساعة من نشر تغريدات مسيئة لمسئولين بالمملكة على حسابه، كاشفًا عن أن المسئولين السعوديين كافة محل تقديره واحترامه.

ووجه “العلياني” في بداية تغريدته الشكر لجمهوره قائلاً: “أشكر كل من ساهم في إعادة حسابي بعد اختراقه”، موضحًا أن من يعرفه جيدًا “يعلم بأن السعودية وكافة المسؤولين فيها خط أحمر وهم دائمًا محل تقديري”، على حد قوله.

وكان حساب الإعلامي “علي العلياني” قد نشر تغريدات مسيئة لمسؤولين بالمملكة، قبل أن يتم حذفها بعد مرور ساعة من نشرها، حتى أعلن “العلياني” قبل قليل توضيحًا بشأنها مشيرًا بحسب زعمه أن حسابه كان مخترقًا!