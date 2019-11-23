الأهلي يسقط الفيصلي بثلاثية ويزاحم الهلال والنصر في الصدارة

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حقق الأهلي فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” في جدة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للأهلي كلاً من دجانيني تفاريس (27)، (5+90)، عبدالباسط هندي (45+3)، فيما سجل هدف الفيصلي لاعبه محمد القاسم (3+90)، وشهد الشوط الأول من المباراة خروج حارس الأهلي محمد العويس مصاباً إثر اصطدامه بالرأس مع مهاجم الفيصلي.

بهذه النتيجة ارتفع الأهلي برصيده من النقاط إلى 20 نقطة ليرتقي إلى الثالث فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 ليبقى عند المركز الخامس، وبلغ الحضور الجماهيري في لقاء اليوم 7946 مشجع و مشجعة فقط.

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