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أمير الباحة يوجه بإنشاء ( مركز التدخل السريع) في الجزء الأخير من عقبة الملك فهد بالمنطقة

أمير الباحة يوجه بإنشاء ( مركز التدخل السريع) في الجزء الأخير من عقبة الملك فهد بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=801898
المناطق_الباحة
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء مركز التدخل السريع في الجزء الأخير من عقبة الباحة ويضم المركز وحدة من ( الدفاع المدني – المرور – الهلال الأحمر السعودي – وفريق الصيانه بإدارة النقل) وذلك من أجل مباشرتها للحوادث التي تحدث في العقبة في اسرع وقت ، ووجه سموه بأن تقوم إدارة النقل باختيار الموقع وتهيئة المركز في اسرع وقت ممكن.
يأتي ذلك حرصا من سموه على راحة وسلامة مرتادي الطريق خصوصا ايام الشتاء نظرا لهطول الأمطار وكثافة الضباب مما يسبب ذلك إلى وقوع حوادث مرورية وانهيارات صخرية.

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