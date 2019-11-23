أمير الباحة يوجه بإنشاء ( مركز التدخل السريع) في الجزء الأخير من عقبة الملك فهد بالمنطقة

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء مركز التدخل السريع في الجزء الأخير من عقبة الباحة ويضم المركز وحدة من ( الدفاع المدني – المرور – الهلال الأحمر السعودي – وفريق الصيانه بإدارة النقل) وذلك من أجل مباشرتها للحوادث التي تحدث في العقبة في اسرع وقت ، ووجه سموه بأن تقوم إدارة النقل باختيار الموقع وتهيئة المركز في اسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك حرصا من سموه على راحة وسلامة مرتادي الطريق خصوصا ايام الشتاء نظرا لهطول الأمطار وكثافة الضباب مما يسبب ذلك إلى وقوع حوادث مرورية وانهيارات صخرية.