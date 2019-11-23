«المدينة».. وفاة شاب وإصابة 4 آخرين في حريق منزل شعبي

أدى حريق في صالة بمنزل شعبي مكون من دور واحد بحي الربوة بالمدينة المنورة، إلى وفاة شاب عشريني وإصابة أربعة أشخاص آخرين تعرضوا لاختناق بالدخان، وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، وذكر أن بلاغاً ورد عند الساعة ٠٧:١٥ صباح اليوم السبت، عن حريق في منزل بحي الربوة بالمدينة المنورة، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحريق في صالة بمنزل شعبي مكون من دور واحد، وتمت مباشرة عمليات إطفاء الحريق والسيطرة عليه وإخماده.

وأضاف أنه نتج عن الحادث خمس إصابات اختناق بالدخان تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى أربع حالات وضعها الصحي مطمئن ولله الحمد، والخامسة لشاب يبلغ من العمر ٢٠ عاماً توفي لاحقاً بالمستشفى، مؤكداً أنه تم تسليم الموقع للجهات المختصة؛ لاستكمال ما يلزم من إجراءات.