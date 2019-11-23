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شباب العروبة أبطال لدوري منطقة الجوف لكرة القدم

شباب العروبة أبطال لدوري منطقة الجوف لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=801910
المناطق_محمد الحسن

حقق نادي العروبة لفئة الشباب هذا اليوم بطولة دوري منطقة الجوف لكرة القدم بعد تغلبهم على شباب نادي القلعة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وذلك بحضور مدير مكتب هيئة الرياضة الاستاذ مريح المريح ورياضيين المنطقة على ملعب الاخير بمدينة سكاكا.

سجل أهداف العروبة اللاعب عبدالله هليل 3 أهداف وتركي الطالب هدف وسجل للقلعة عبدالرحمن الجمعان.

وبنهاية المباراة توج مدير المكتب الاستاذ مريح المريح برفقة الاستاذ عبدالله جهز نائب رئيس المكتب شباب نادي العروبة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة للموسم الرياضي 2019

وفي تصريح بعد نهاية التتويج قدم الاستاذ مريح المريح مدير مكتب الهيئة التبريكات لمجلس إدارة العروبة واللاعبين والجهازين الفني والإداري بعد ما تحقق لهم من انجاز ومقدم الشكر لجميع أندية المنطقة على تعاونهم وتجهيز ملاعبهم لبطولة الدوري للموسم الرياضي الحالي.

واضاف المريح بأن بطولة الموسم الرياضي للموسم الحالي تعتبر من اقوى المواسم الرياضيه لان البطولة تلعب من دوري لجميع الفرق من ذهاب واياب مما انعكس إيجاباً على نجاح الدوري ولله الحمد .
وقدم المريح شكره وتقديره أيضا لشرطة منطقة الجوف وقوة المهمات والواجبات الخاصة وللهلال الأحمر وجميع من ساهم وعمل بنجاح في دوري منطقة الجوف لفئة الشباب.

وفي تصريح اخر قدم رئيس مجلس إدارة العروبة الاستاذ مونس الضوي المباركة لمجلس الإدارة بالنادي واللاعبين والاجهزة الإدارية والفنية على الاداء الكبير الذي ظهر به الفريق طيلة منافسات الموسم الرياضي والذي تحقق على اثره بطولة المنطقة لفئة الشباب وأكد الضوي بأن العمل قائم على تجهيز الفريق حتى يتحقق بإذن الله الإنجاز بتأهل الفريق للمرحلة القادمة.

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