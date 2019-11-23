الاتفاق ينهي تحضيراته للاتحاد بتدريب تكتيكي

المناطق_الدمام

وسط روح معنوية عالية أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم السبت على ملعب عبد الله الدبل تحضيراً لاستضافة الاتحاد مساء يوم غدٍ الأحد على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الـ10 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب (المغلق) الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد تركز على الجانب الفني حيث قسم لاعبو الفريق إلى مجموعتين وذلك لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية للقائمة الأساسية فيما خاضت المجموعة الثانية مناورة جادة على ثلث الملعب، وشهد المران مواصلة اللاعب صالح القميزي برنامجه التأهيلي مع المعد البدني.

وبعد نهاية التدريب انتظمت قائمة الفريق الاتفاقي التي ستخوض مباراة الاتحاد في المعسكر القصير الذي أقيم بأحد فنادق مدينة الدمام.