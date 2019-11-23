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محرز يقود سيتي لتحقيق الفوز على تشيلسي

محرز يقود سيتي لتحقيق الفوز على تشيلسي
http://almnatiq.net/?p=801914
المناطق_وكالات

نفض مانشستر سيتي غبار الهزيمة أمام ليفربول، وتغلب على ضيفه تشيلسي 2 / 1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويدين مانشستر سيتي بفضل كبير في الفوز لنجمه الجزائري رياض محرز الذي سجل هدف الفوز 2 / 1 للفريق في الدقيقة 37 .

وافتتح انجولو كانتي التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 22، ثم تعادل مانشستر سيتي عن طريق كيفن دي بروين في الدقيقة 29، قبل أن يسجل محرز هدف الفوز لسيتي.

وكان مانشستر سيتي حامل اللقب قد ابتعد بفارق تسع نقاط عن ليفربول متصدر الدوري، إثر الهزيمة أمامه 1 / 3 في المرحلة الثانية عشر من الدوري في العاشر من نوفمبر الجاري.

وبعد أن وسع ليفربول الفارق إلى 12 نقطة إثر فوزه اليوم على مضيفه كريستال بالاس 2 / 1، صالح مانشستر سيتي جماهيره بفوز مهم على تشيلسي ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث بفارق تسع نقاط خلف المتصدر ليفربول ونقطة واحدة خلف ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وقطع مانشستر سيتي بذلك سلسلة من ستة انتصارات متتالية لتشيلسي الذي تجمد رصيده عند 26 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع.

وبدأت المباراة حماسية واستعرض مانشستر سيتي تفوقه في البداية محاولا فرض أسلوبه في اللعب، وقد صنع أول فرصة تهديفية في اللقاء.

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