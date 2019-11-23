مدعو «تحديث الحسابات البنكية» في قبضة شرطة مكة

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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد / محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال ، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها أسفرت – بفضل الله تعالى – عن ضبط تسعة مُتهمين – من الجنسية الباكستانية – تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بإرتكاب جرائم نصب وإحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية ، عبر رسائل نصية يتم من خلالها إستدراج ضحاياهم ، وجمع معلوماتهم من خلال إدعاءات مختلفة كتحديث حساباتهم البنكية ، او فوزهم بجوائز نقدية وهمية ، وسحب مبالغ مالية من حساباتهم البنكية ، وقد عثر بحوزتهم على مبلغ مالي وعدد ( 25 ) جهاز جوال وعدد ( 44 ) شريحة إتصال مختلفة ، جرى إيقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها ، والله الهادي إلى سواء السبيل .