برعاية الهزاع “ملتقى الرؤية الإعلامي يُدشن برامجه ويُطلق دورة جماهيرية مجانية

المناطق_الرياض

دشن ملتقى الرؤية الإعلامي برامجة التدريبية والتطويرية والاستشارية على مسرح الجامعة العربية المفتوحة بمدينة الرياض برعاية معالي الأستاذ عبدالرحمن الهزاع رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون سابقاً، حيث شهد حفل التدشين حضور كبير من قادة الإعلام وأصاحب السعادة ومسؤولي الجهات، وبحضور سعادة أعضاء مجلس إدارة الملتقى يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز الهشبول ونائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذة خديجة الوعل وأعضاء المجلس، وشمل برامج الحفل على استعراض رؤية ورسالة واهداف الملتقى وبرامج الملتقي التدريبية والتطويرية في مجالي العلاقات العامة والإعلام والتي يستهدف الملتقى من خلالها الجهات الحكومية والخاصة والجهات الغير ربحية والأفراد، كما شهد الحفل توقيع العديد من الشراكات وتدشين الدورة الجماهيرية المجانية بعنوان كاريزما الظهور الإعلامي التي قدمها المستشار الإعلامي وعضو مجلس إدارة الملتقى الأستاذ ماجد بن جعفر الغامدي..