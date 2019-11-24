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“السيارات الكلاسيكية “تستهوي عشاقها في موسم الرياض

“السيارات الكلاسيكية “تستهوي عشاقها في موسم الرياض
http://almnatiq.net/?p=801932
المناطق - الرياض

استهوت السيارات الكلاسيكية عشاقها في معرض الرياض للسيارات في الجنادرية ضمن فعاليات “موسم الرياض “، وحضي جناح السيارات الكلاسيكية الذي يتواجد فيه أكثر من 200 سيارة كلاسيكية بإعجاب الزوار، كونها شملت على أندر وأهم السيارات في العالم بالإضافة إلى التاريخ الزمني لصناعة السيارات الفاخرة والمعدلة.
وكانت قصة سيارة “كاديلايك ” موديل 1959م الشهيرة بجمال وتصميمها وحضورها في المعرض ملهمة للكثير من عشاق تلك السيارات، كونها كانت مملوكة لعائلة أمريكية اقتنتها منذ زمن طويل للاستمتاع بها وتعد من السيارات النادرة والمرغوبة ، وما لبثت إلا أن قامت الأسرة ببيعها بعد حضورها لمعرض الرياض وهي تحتفظ بجمال تفاصيلها وينتهي بها الأمر إلى مواطن سعودي مهتم بتلك السيارات، الذي كان يحرص على اقتنائها بشغف واهتمام .
وشاركت سيارة “الكاديلاك ” في عدد من المناسبات والمهرجانات والمعارض ومنها مهرجان “كويت كونكورد “ الدولي للسيارات الكلاسيكية ، ومهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية، ومعرض القصيم للسيارات الكلاسيكية ،كما حصلت على جوائز عدة .
ويعد معرض الرياض للسيارات جزءًا من فعاليات “موسم الرياض”، مشرعاً أبوابه للزوار خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 26 نوفمبر من الساعة 2 مساءً حتى 2 صباحاً.

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