نادي الصقور السعودي يرسخ مفاهيم الحياة البرية وروح التنافس

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يولي نادي الصقور السعودي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على البيئة والحياة البرية ، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، إذ يؤدي النادي رسالته في الحفاظ على الصقور ، لاسيما المهددة بالانقراض منها.

وبالتزامن مع العد التنازلي للإعلان عن بدء النسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ، طبق النادي مجموعة من الإجراءات واللوائح ، للحفاظ على الصقور والحياة البرية الخاصة بها ، من خلال تنظيم تجارة الصقور ، والتوعية بطرق تربيتها واقتنائها ، فيما يهدف النادي من خلال فعالياته ومعارضه ، إلى نقل تراث الصقور إلى الأجيال القادمة ، بما يحفظ هذا الطائر من الانقراض ، بالإضافة إلى توطيد العلاقة مع الصقارين وإيجاد رابطة تجمعهم ، وإحياء روح التنافس الشريف بينهم.

ويراعي نادي الصقور في فعالياته عوامل عدة ، تتعلق باختيار الوقت والمكان ، إذ يتم إقامته خلال هذا الوقت من العام مراعاة لطبيعة الطيور ، التي لا تحتمل درجات الحرارة العالية ، ما يفقدها قدرتها على الطيران والتحليق بالكفاءة اللازمة ، وتعرضها للإعياء ، إضافة إلى اختيار موقع إقامة المهرجان في ملهم شمال الرياض بمساحة جغرافية مترامية الأطراف ، لتمكين الصقور من التحرك بحرية تامة ، واستيعاب أكبر عدد ممكن من المشاركين والزوار.

وتناغماً مع رؤية المملكة 2030 ، يسعى نادي الصقور السعودي إلى تعزيز مكانة المملكة في الحفاظ على البيئة والتراث ، إذ توائم أهدافه محاور البيئة والتنمية المستدامة ، التي نصت على ضرورة الحفاظ عليها ، كواجب وطني وإنساني في المقام الأول ، وكمسؤولية أمام الأجيال القادمة ، وهو من المقومات الأساسية لجودة الحياة وتنمية الوطن.

يذكر أن الدورة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تفتح أبوابها للزوار بداية شهر ديسمبر المقبل ، وعلى مدى 16 يوماً يتنافس خلالها نخبة الصقارين في سباق الدعو (الملواح) 400 متر ، ومسابقة المزاين .