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الجيش اليمني يستعيد موقعًا في غرب مأرب

الجيش اليمني يستعيد موقعًا في غرب مأرب
http://almnatiq.net/?p=801938
المناطق - الرياض

نجحت وحدات من الجيش اليمني في فرض سيطرتها على مواقع في غربي محافظة مأرب عقب معارك ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وذكر بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن الجيش الوطني اليمني شنّ هجومًا خاطفًا اليوم على أحد المواقع التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي في جبهة المخدرة غربي مديرية صرواح، وتمكن من استعادة موقع / المقطع / وسط فرار جماعي لعناصر الحوثي.
وأشار البيان إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح عناصر من مليشيا الحوثي في الموقع الذي تم استعادته، فيما لاذ الباقون بالفرار.
كما شنّ الجيش اليمني قصفًا مدفعيًا استهدف مواقع وتجمعات وتحركات للمليشيا في مواقع متفرقة بصرواح، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير عربة “بي إم بي” تابعة لهم.

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