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وزراء خارجية “العشرين”: إصلاحات منظمة التجارة “ملحة” وسط الأزمة الصينية الأمريكية

وزراء خارجية “العشرين”: إصلاحات منظمة التجارة “ملحة” وسط الأزمة الصينية الأمريكية

أبرز المواد

وزراء خارجية “العشرين”: إصلاحات منظمة التجارة “ملحة” وسط الأزمة الصينية الأمريكية

وزراء خارجية “العشرين”: إصلاحات منظمة التجارة “ملحة” وسط الأزمة الصينية الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=801939
المناطق - الرياض

أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي أن وزراء خارجية مجموعة الـعشرين للاقتصاديات الكبرى اتفقوا اليوم على أنه “من الملح” إصلاح منظمة التجارة العالمية، وسط أزمة متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفة الجمركية.
وقال موتيجي الذى يشغل منصب رئيس اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين فى ناغويا وسط اليابان في مؤتمر صحفي اليوم: إن المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة واسعة النطاق لمنطقة آسيا الباسفيك يجب اختتامها من جانب كل الدول الست عشرة الأعضاء الأصليين حتى بعد انسحاب الهند، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وأضاف موتيجي بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر يومين “بما أن الثقة في الإطار المتعدد الأطراف تتقوض الآن، تشارك مجموعة العشرين الرأي القائل بأنه يجب إصلاح منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من معالجة العديد من القضايا الحالية “.
وخلال الاجتماع، ناقش وزراء الخارجية إجراء إصلاحات بمنظمة التجارة العالمية، حيث تضغط اليابان والولايات المتحدة ودول أخرى من أجل أن تقوم المنظمة – التي تتخذ من جنيف مقرًا لها – بتحسين نظامها الخاص بتسوية المنازعات، وهي نقطة تم التطرق إليها في إعلان أصدره قادة مجموعة العشرين بعد قمتهم في أوساكا في يونيو الماضي.

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