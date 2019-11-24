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“جواب نهائي”.. كلوب يعلن موعد عودة صلاح

“جواب نهائي”.. كلوب يعلن موعد عودة صلاح
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المناطق - وكالات

المناطق – وكالاتفي أعقاب الفوز الصعب على كريستال بالاس، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، كشف يورغن المدير الفني لليفربول عن موعد عودة نجم الفريق محمد صلاح إلى المباريات.

وقال كلوب إن صلاح، الذي غاب عن الفوز 2-1 خارج الديار على كريستال بالاس، سيكون جاهزا لخوض لقاء نابولي على ملعب “كامب نو”، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وعانى صلاح أكثر من إصابة خلال الأسابيع الأخيرة، واحدة أمام ليستر سيتي وأخرى ضد مانشستر سيتي، وغاب عن مباراتي منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وعندما سئل كلوب عن صلاح في أعقاب اللقاء، قال: “إنه بخير تماما. لم يتمكن من التدريب لـ9 أيام، مؤخرا تدرب بـ60 أو 70 بالمئة من قوته، والجمعة تدرب بكامل قدراته”.

وتابع: “لهذا كان علينا اتخاذ قرار، هل يلعب (أمام كريستال بالاس) أم لا. كنت أريد إقحامه لكننا سجلنا، لذلك كان من الممكن إراحته. هذا جيد فعلا”.

وأضاف: “الأربعاء (أمام نابولي) سيعود”.

وحصد ليفربول 3 نقاط مهمة من ملعب كريستال بالاس، السبت، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة من 13 مباراة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي أقرب منافسيه.

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