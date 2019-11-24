محمد هنيدي يعلن تعافيه من “جراحة الـ5 ساعات”

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أعلن نجم الكوميديا المصرية محمد هنيدي أنه تعافى من عملية جراحية استمرت 5 ساعات، لكنه لم يكشف عن طبيعتها.

ونشر هنيدي على حسابه بموقع “تويتر”، السبت، صورة له بملابس ما قبل الجراحات، مصحوبة بتعليق يقول فيه: “الحمد لله. صورة قبل العملية التي أجريتها منذ 3 أيام. 5 ساعات متواصلة”.

وأضاف الفنان صاحب الـ54 عاما: “الحمد لله تعافيت بالسلامة”.

ورغم أن هنيدي لم يتحدث عن نوع الجراحة التي خضع لها، فإن تقارير صحفية مصرية أشارت إلى أن العملية أجريت في فكه، دون مزيد من التفاصيل.

ويستعد هنيدي لتصوير فيلم جديد يحمل اسم “كينغ سايز”، الذي تطغى عليه أعمال الغرافيكس.