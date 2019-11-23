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تعليم تبوك : عارض لا نهوله ولانستهين به أصاب عدد بسيط من طلاب إحدى مدارس البنين

تعليم تبوك : عارض لا نهوله ولانستهين به أصاب عدد بسيط من طلاب إحدى مدارس البنين
http://almnatiq.net/?p=801961
تبوك - علي العميري:

بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي بأصابة ٢٥ طالب بفيروس ” كوكساكي” يشبه بما يسمى ” العنقز” طمأن مدير عام التعليم بمنطقة تبوك ابراهيم العمري عبر تغريدة له قائلا : زملائي وزميلاتي والأسر الكريمة عارض لا نهوله ولانستهين به أصاب عدد بسيط من طلاب إحدى مدارس البنين بتبوك فينبغي علينا ملاحظة أي عارض على أبنائنا وبناتنا واتباع التعليمات الطبية والوقائية فالسلامة الأسرية والمدرسية مطلب .. وبالشراكة بين الصحة والتعليم عُمل اللازم .. شكرًا للجميع .

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