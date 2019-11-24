الأرصاد: أمطار رعدية على 9 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق, كما يتوقع هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، حائل، الدوادمي والاجزاء الجنوبية من المدينة المنورة والحدود الشمالية والشرقية, في حين تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على لأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة ,كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والمنطقة الوسطي .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول إلى شرقية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.