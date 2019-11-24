احدث الأخبار

التحالف يعترض صواريخ باليستية ويسقط درون حوثية في المخا
أبرز المواد
 المعارضة الإيرانية: مقتل أكثر من 300 في الاحتجاجات
أبرز المواد
 نكسة بملايين الدولارات.. فيديو يحطم عرش ثروة مؤسس تيسلا
أبرز المواد
 شرطة تبوك : القبض على المتورطين في مضايقة وإيذاء مستخدمي طريق الملك فيصل
منطقة تبوك
 الأرصاد: أمطار رعدية على 9 مناطق
أبرز المواد
 محمد هنيدي يعلن تعافيه من “جراحة الـ5 ساعات”
أبرز المواد
 “جواب نهائي”.. كلوب يعلن موعد عودة صلاح
أبرز المواد
 تعليم تبوك : عارض لا نهوله ولانستهين به أصاب عدد بسيط من طلاب إحدى مدارس البنين
منطقة تبوك
 “صراع الجسور”.. مواجهات جديدة بين المحتجين والقوات العراقية
أبرز المواد
 وزراء خارجية “العشرين”: إصلاحات منظمة التجارة “ملحة” وسط الأزمة الصينية الأمريكية
أبرز المواد
 الجيش اليمني يستعيد موقعًا في غرب مأرب
أبرز المواد
 نادي الصقور السعودي يرسخ مفاهيم الحياة البرية وروح التنافس
أبرز المواد
التحالف يعترض صواريخ باليستية ويسقط درون حوثية في المخا

التحالف يعترض صواريخ باليستية ويسقط درون حوثية في المخا

أبرز المواد
المعارضة الإيرانية: مقتل أكثر من 300 في الاحتجاجات

المعارضة الإيرانية: مقتل أكثر من 300 في الاحتجاجات

أبرز المواد
نكسة بملايين الدولارات.. فيديو يحطم عرش ثروة مؤسس تيسلا

نكسة بملايين الدولارات.. فيديو يحطم عرش ثروة مؤسس تيسلا

أبرز المواد
شرطة تبوك : القبض على المتورطين في مضايقة وإيذاء مستخدمي طريق الملك فيصل

شرطة تبوك : القبض على المتورطين في مضايقة وإيذاء مستخدمي طريق الملك فيصل

منطقة تبوك

شرطة تبوك : القبض على المتورطين في مضايقة وإيذاء مستخدمي طريق الملك فيصل

شرطة تبوك : القبض على المتورطين في مضايقة وإيذاء مستخدمي طريق الملك فيصل
http://almnatiq.net/?p=801966
المناطق - تبوك

تداول مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مستخدمي طريق الملك فيصل لإيذاء من قبل عدد من الاشخاص بمدينة تبوك .
من جهته صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأن دوريات الأمن باشرت الجمعة الماضية بلاغًا عن تعرض مستخدمي طريق الملك فيصل بمدينة تبوك لمضايقة ومحاولات إيذاء من قبل عدد من الأشخاص حيث تم القبض على عددٍ من المتورطين في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ولا تزال الجهات الأمنية تتابع مهامها لتحديد هوية بقية المشاركين في ذلك وتطبيق الأنظمة بحقهم .

روابط ذات صلة

تعليم تبوك : عارض لا نهوله ولانستهين به أصاب عدد بسيط من طلاب إحدى مدارس البنين

تعليم تبوك : عارض لا نهوله ولانستهين به أصاب عدد بسيط من طلاب إحدى مدارس البنين
انطلاق الملتقى التثقيفي “في بيتنا طفل موهوب” بتنمية تبوك الأسرية الثلاثاء القادم

انطلاق الملتقى التثقيفي “في بيتنا طفل موهوب” بتنمية تبوك الأسرية الثلاثاء القادم
جامعة تبوك تنفذ حملة توعوية بسرطان الثدي بعنوان ” شجاعة في ربع ساعة “

جامعة تبوك تنفذ حملة توعوية بسرطان الثدي بعنوان ” شجاعة في ربع ساعة “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*