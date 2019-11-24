شرطة تبوك : القبض على المتورطين في مضايقة وإيذاء مستخدمي طريق الملك فيصل

المناطق - تبوك

تداول مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مستخدمي طريق الملك فيصل لإيذاء من قبل عدد من الاشخاص بمدينة تبوك .

من جهته صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأن دوريات الأمن باشرت الجمعة الماضية بلاغًا عن تعرض مستخدمي طريق الملك فيصل بمدينة تبوك لمضايقة ومحاولات إيذاء من قبل عدد من الأشخاص حيث تم القبض على عددٍ من المتورطين في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ولا تزال الجهات الأمنية تتابع مهامها لتحديد هوية بقية المشاركين في ذلك وتطبيق الأنظمة بحقهم .

