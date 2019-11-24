نكسة بملايين الدولارات.. فيديو يحطم عرش ثروة مؤسس تيسلا

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“فيديو هز عرش المال”، هو ما حدث مع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، حيث انخفضت ثروته بمقدار 768 مليون دولار في يوم واحد، إثر الإطلاق الذي طال انتظاره لشاحنة تيسلا الفضائية المسماة Cybertruck، والذي شهد تحطم زجاجها غير القابل للكسر بواسطة كرة معدنية صغيرة.

في التفاصيل، تبخرت أكثر من ثلاثة أرباع مليار دولار من ثروت المؤسس المشارك لشركة تيسلا في يوم واحد بعد إطلاق فاشل لأحدث سيارات الشركة الكهربائية، ووصل صافي ثروته إلى 23.6 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن ماسك ليس غريبا على تحمل المخاطر المحسوبة، فرجل الأعمال البالغ من العمر 48 عاما يقبع في المرتبة 41 من بين أغنياء العالم، إلا أن التجربة المكلفة كانت خطأ غير متوقع، حيث تراجعت أسهم الشركة بنسبة 6% بعد كشف النقاب عن الشاحنة الصغيرة، التي تحطم زجاج نافذتها المفترض أنه غير قابل للكسر مرتين خلال العرض أثناء محاولة إثبات متانتها.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

وقال ماسك عن Cybertruck: إنها حرفيا مضادة لرصاص مسدس عيار 9 ملم، وهو ما حاول المصمم الرئيسي للشركة، فرانز فون هولزهاوزن Franz von Holzhausen، تأكيده، لكن التجربة الفعلية أثبتت عكس ذلك.

Tesla’s demo of its first electric pickup didn’t go quite according to plan. The “Tesla armor glass” windows shattered when hit with a metallic ball pic.twitter.com/nnUlPN3adF — Bloomberg TicToc (@TicToc) November 23, 2019

كما سبق أن وصف ماسك السيارة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بأنها تشبه شاحنة الشركة المستقبلية Cyberpunk، لكن رد الفعل العام على تصميمها لم يكن كما يتوقع إيلون ماسك، حيث واجهت سخرية كبيرة من شكلها وتصميمها.

وشارك الملياردير في وقت لاحق مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على تويتر للمصمم الرئيسي للشركة وهو يقوم بنفس الاختبار مع تأثيرات مختلفة بشكل ملحوظ قبل الإطلاق، إلا أن مقطعا آخر انتشر على تويتر أوضح ما حدث أثناء التجربة الفاشلة.

من جهة أخرى، أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأميركية للسيارات يوم السبت أن الشركة تلقت حتى الآن حوالي 150 ألف طلب لشراء الشاحنة الصغيرة الكهربائية الجديدة “سايبرترك” التي كشفت عنها تسلا في وقت متأخر من الخميس، مؤكداً في تغريدة على تويتر “بلغ عدد الطلبيات على سايبرترك 146 ألف طلب حتى الآن”، مضيفا أنها تمت بدون أي إعلانات.

إلى ذلك يبدأ سعر الشاحنة من 39900 دولار.