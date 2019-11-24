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التحالف يعترض صواريخ باليستية ويسقط درون حوثية في المخا

التحالف يعترض صواريخ باليستية ويسقط درون حوثية في المخا
هجمة سابقة للحوثيين على مستشفى أطباء بلا حدود في المخا
http://almnatiq.net/?p=801975
المناطق - الرياض

اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صواريخ باليستية وأسقطت طائرتين مسيرتين في سماء مدينة المخا بالساحل الغربي، أطلقتها ميليشيات الحوثي في وقت مبكر من فجر الأحد.

وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية أطلقت عدداً من الصواريخ صوب مدينة المخا، وتمكنت دفاعات الباتريوت من اعتراضها، فيما أسقطت طائرتين مسيرتين للميليشيات، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

ويأتي هذا التطور الخطير بعد يوم واحد على إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في الحديدة.

وقبل أسبوعين، نفذت الميليشيات الحوثية هجوما بالطائرات المسيرة على مستشفى “أطباء بلا حدود” في مدينة المخا، ملحقة به أضرارا بالغة.

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