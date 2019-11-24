واشنطن تدعو مواقع التواصل الاجتماعي لحجب صفحات القادة الإيرانيين

المناطق - الرياض

دعا المبعوث الأمريكي لشؤون إيران برايان هوك، مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، وهي “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر” لحجب الصفحات التابعة للقادة الإيرانيين.

واتهم هوك في بيان له، اليوم السبت، القيادة الإيرانية بـ “النفاق”، مشيرا إلى أن “النظام الإيراني… يقطع الإنترنت، بينما تواصل الحكومة استخدام كافة الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف المبعوث، أن “أحد الأمور التي ندعو إليها الشركات مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر”، هو حجب صفحات المرشد الأعلى (علي) خامنئي ووزير الخارجية (محمد جواد) ظريف والرئيس (حسن) روحاني، حتى يعيدوا خدمة الإنترنت إلى شعبهم”.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت إيران بالرقابة على الإنترنت بعد قطعه لعدة أيام على خلفية استمرار الاحتجاجات ضد زيادة أسعار الوقود في البلاد. وفرضت عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، متهمة السلطات الإيرانية بقطع الإنترنت من أجل “قمع الاحتجاجات”.