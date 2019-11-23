احدث الأخبار

ريال مدريد يتفوق على برشلونة في عالم “السوشيال ميديا”
أبرز المواد
 العراق.. اعتصام أمام حقل نفطي بالبصرة وقطع طرق وجسور
أبرز المواد
 “معركة مرتقبة” بين روسيا والغرب بسبب كيماوي سوريا
أبرز المواد
 الدفاع المدني بجازان يجدد تحذيراته بهطول امطار غزيرة ويهيب بأخذ الحيطة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية
منطقة جازان
 مقتل 10 على الأقل في انفجار سيارة ملغومة قرب حدود سوريا مع تركيا
أبرز المواد
 واشنطن تدعو مواقع التواصل الاجتماعي لحجب صفحات القادة الإيرانيين
أبرز المواد
 التحالف يعترض صواريخ باليستية ويسقط درون حوثية في المخا
أبرز المواد
 المعارضة الإيرانية: مقتل أكثر من 300 في الاحتجاجات
أبرز المواد
 نكسة بملايين الدولارات.. فيديو يحطم عرش ثروة مؤسس تيسلا
أبرز المواد
 شرطة تبوك : القبض على المتورطين في مضايقة وإيذاء مستخدمي طريق الملك فيصل
منطقة تبوك
 الأرصاد: أمطار رعدية على 9 مناطق
أبرز المواد
 محمد هنيدي يعلن تعافيه من “جراحة الـ5 ساعات”
أبرز المواد
ريال مدريد يتفوق على برشلونة في عالم “السوشيال ميديا”

ريال مدريد يتفوق على برشلونة في عالم “السوشيال ميديا”

أبرز المواد
العراق.. اعتصام أمام حقل نفطي بالبصرة وقطع طرق وجسور

العراق.. اعتصام أمام حقل نفطي بالبصرة وقطع طرق وجسور

أبرز المواد
“معركة مرتقبة” بين روسيا والغرب بسبب كيماوي سوريا

“معركة مرتقبة” بين روسيا والغرب بسبب كيماوي سوريا

أبرز المواد
الدفاع المدني بجازان يجدد تحذيراته بهطول امطار غزيرة ويهيب بأخذ الحيطة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية

الدفاع المدني بجازان يجدد تحذيراته بهطول امطار غزيرة ويهيب بأخذ الحيطة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية

منطقة جازان

الدفاع المدني بجازان يجدد تحذيراته بهطول امطار غزيرة ويهيب بأخذ الحيطة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية

الدفاع المدني بجازان يجدد تحذيراته بهطول امطار غزيرة ويهيب بأخذ الحيطة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية
http://almnatiq.net/?p=801987
المناطق - فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع بأخذ الحيطة والحذر ، وذلك لورود تنبيه من رئاسة الأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقه لهطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيره وسيول ونشاط في الرياح السطحيه .

وتهيب المديريه بالجميع بأخذ الحيطه والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت المديريه أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

روابط ذات صلة

عم الطفل المتوفى بجوار مدرسته في أبو عريش : القاتل صديق للعائلة وخطيب شقيقة المقتول

عم الطفل المتوفى بجوار مدرسته في أبو عريش : القاتل صديق للعائلة وخطيب شقيقة المقتول
مدني جازان يحذر من تقلبات جوية وهطول امطار غزيرة ويهيب بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات السلامة

مدني جازان يحذر من تقلبات جوية وهطول امطار غزيرة ويهيب بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات السلامة
الجهات الامنية تتمكن من القبض على قاتل الطالب بأبي عريش

الجهات الامنية تتمكن من القبض على قاتل الطالب بأبي عريش

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*