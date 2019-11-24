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ريال مدريد يتفوق على برشلونة في عالم “السوشيال ميديا”

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ريال مدريد يتفوق على برشلونة في عالم “السوشيال ميديا”

ريال مدريد يتفوق على برشلونة في عالم “السوشيال ميديا”
http://almnatiq.net/?p=801996
المناطق - الرياض

يحظى نادي ريال مدريد الإسباني بشعبية كبيرة في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، وله ملايين الأنصار والمشجعين حول العالم.

وتصدر “الملكي” قائمة الأندية الأكثر شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، تلاه الغريم التاريخي برشلونة الإسباني.

ويمتلك الريال 228 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو الأول على الدوري الإسباني “الليغا”، ويأتي خلفه البرسا في المركز الثاني بـ220، وتأتي في هذه القائمة أيضا فرق مانشستر يونايتد الإنجليزي و يوفنتوس الإيطالي و بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال مسؤول الرعاية العالمية في النادي الملكي ديفيد هوبكينسون إن هذا النجاح الهائل للنادي الملكي في عالم “السوشيال ميديا” يعود بصورة كبيرة إلى النجاحات الرياضية التي حققها النادي الإسباني على مدار الأعوام الأخيرة داخل الملعب.

وأضاف هوبكينسون: “هذه الشعبية حول العالم منحتنا قاعدة قوية من المشجعين في جميع دول العالم، وجعلتنا رقم واحد على منصات مواقع التواصل الاجتماعي”.

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