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“الشهري”: التعليم يجب إبعاده عن أي انفعالات أو منافسات بين الأندية الرياضية

“الشهري”: التعليم يجب إبعاده عن أي انفعالات أو منافسات بين الأندية الرياضية

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“الشهري”: التعليم يجب إبعاده عن أي انفعالات أو منافسات بين الأندية الرياضية

“الشهري”: التعليم يجب إبعاده عن أي انفعالات أو منافسات بين الأندية الرياضية
http://almnatiq.net/?p=802000
المناطق - الرياض

قالت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري: إن وزارة التعليم ترى أن المؤسسات التعليمية منظومات حيوية للمجتمع لها رسائل تربوية لا تناسب إقحامها ومنسوبيها في منافسات الأندية الرياضية الداخلية والخارجية

وأضافت الشهري في تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع تويتر اليوم الأحد: التعليم يجب أن يبقى بعيداً عن أي انفعالات أو تشجيع قد يفهم أنه انتقائي وقد يكون له آثار تربوية غير مناسبة وبين الطلاب والطالبات والكادر التعليمي والإداري على اختلاف ميولهم أو مطالبات مستقبلية بالمعاملة نفسها من جهات أخرى في مناسبات رياضية قادمة.

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