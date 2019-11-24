احدث الأخبار

“العمل” تحث المنشآت الكبيرة لاستكمال “التقييم الذاتي” قبل نهاية المهلة المحددة الأحد القادم
أبرز المواد
 “هدف” و”هيئة المقيمين” يوضحان خطوات الحصول على شهادة مقيم عقاري معتمد لحفظ مدخرات وأصول المال العام
أبرز المواد
 منح 124 مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
أبرز المواد
 اعتقال شاب مسلم بعد تصدية لمتطرف حرق المصحف في النرويج
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تعلن عن بدء التسجيل في برنامج خبرات 4
منطقة الجوف
 الكشف عن أبرز ميزات Galaxy S11
أبرز المواد
 “الشهري”: التعليم يجب إبعاده عن أي انفعالات أو منافسات بين الأندية الرياضية
أبرز المواد
 ريال مدريد يتفوق على برشلونة في عالم “السوشيال ميديا”
أبرز المواد
 العراق.. اعتصام أمام حقل نفطي بالبصرة وقطع طرق وجسور
أبرز المواد
 “معركة مرتقبة” بين روسيا والغرب بسبب كيماوي سوريا
أبرز المواد
 الدفاع المدني بجازان يجدد تحذيراته بهطول امطار غزيرة ويهيب بأخذ الحيطة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية
منطقة جازان
 مقتل 10 على الأقل في انفجار سيارة ملغومة قرب حدود سوريا مع تركيا
أبرز المواد
“العمل” تحث المنشآت الكبيرة لاستكمال “التقييم الذاتي” قبل نهاية المهلة المحددة الأحد القادم

“العمل” تحث المنشآت الكبيرة لاستكمال “التقييم الذاتي” قبل نهاية المهلة المحددة الأحد القادم

أبرز المواد
“هدف” و”هيئة المقيمين” يوضحان خطوات الحصول على شهادة مقيم عقاري معتمد لحفظ مدخرات وأصول المال العام

“هدف” و”هيئة المقيمين” يوضحان خطوات الحصول على شهادة مقيم عقاري معتمد لحفظ مدخرات وأصول المال العام

أبرز المواد
منح 124 مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

منح 124 مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

أبرز المواد
اعتقال شاب مسلم بعد تصدية لمتطرف حرق المصحف في النرويج

اعتقال شاب مسلم بعد تصدية لمتطرف حرق المصحف في النرويج

أبرز المواد

الكشف عن أبرز ميزات Galaxy S11

الكشف عن أبرز ميزات Galaxy S11
http://almnatiq.net/?p=802003
المناطق - الرياض

كشفت تقارير جديدة معلومات تتعلق بالميزات التي ستحصل عليها هواتف Galaxy S11 المنتظرة من سامسونغ.

وتبعا لموقع thelec فإن شركة ITM الكورية الجنوبية بدأت بتوريد بطاريات Protection Module Packages لشركة سامسونغ، إذ يتوقع أن تستخدم هذه البطاريات في هواتف Galaxy S11 الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البطاريات الجديدة طوّرت بتقنيات خاصة تسمح لها بأن تكون ذات قدرات عالية، وبنفس الوقت أصغر حجما من بطاريات الليثيوم الحالية، ما سيمكن سامسونغ من تزويد هاتف S11 ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع.

وكانت تقارير أخرى قد أشارت إلى أن Galaxy S11 القادم سيحصل على كاميرا رباعية العدسة، مزودة بحساس 108 MP ISOCELL Bright HMX الذي طورته سامسونغ ليعطي الكاميرا دقة 108 ميغابيكسل.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف أيضا على معالجات عالية الأداء من نوع Exynos 9830 أو Snapdragon 865 ثمانية النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256/512 غيغابايات، قابلة للتوسيع.

روابط ذات صلة

“العمل” تحث المنشآت الكبيرة لاستكمال “التقييم الذاتي” قبل نهاية المهلة المحددة الأحد القادم

“العمل” تحث المنشآت الكبيرة لاستكمال “التقييم الذاتي” قبل نهاية المهلة المحددة الأحد القادم
“هدف” و”هيئة المقيمين” يوضحان خطوات الحصول على شهادة مقيم عقاري معتمد لحفظ مدخرات وأصول المال العام

“هدف” و”هيئة المقيمين” يوضحان خطوات الحصول على شهادة مقيم عقاري معتمد لحفظ مدخرات وأصول المال العام
منح 124 مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

منح 124 مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*