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إدارة “تعليم الجوف” تعلن عن بدء التسجيل في برنامج خبرات 4

إدارة “تعليم الجوف” تعلن عن بدء التسجيل في برنامج خبرات 4
http://almnatiq.net/?p=802006
المناطق - الجوف

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات، عن بدء التسجيل في برنامج التطوير المهني النوعي “خبرات” في مرحلته الرابعة.
وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث “بنين” الأستاذ محمد بن عوض الصلهام بأن برنامج “خبرات” يأتي انطلاقاً من توجهات الوزارة نحو
تطوير كوادرها بما يواكب التقدم العلمي والتقني المعاصر من خلال شراكات نوعية مع العديد من الدول والجامعات ذات الأداء العالي في التعليم، بما يمكنهم من الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم الثرية من خلال برامج نوعية للتطوير المهني تتسم بالحداثة و التركيز والمعايشة للممارسة المهنية الفاعلة.
وقال إن البرنامج الزمني المقرر لعمليات الترشيح لبرنامج خبرات4 على
النحو التالي: التسجيل لإجراء اختبارات IEL TS UKVI Academic في المراكز المحددة لهذا الاختبار من 4/4 وحتى 5/6/1441هـ، التسجيل في البرنامج من خلال بوابة عين لخدمات المعلم من 25/4 وحتى 28/6/1441هـ، اعتماد الرئيس المباشر لبيانات المرشح من 25/4 وحتى 29/6/1441هـ، الترشيح من قبل مكاتب التعليم من 2/5
وحتى 6/7/1441هـ، الترشيح من قبل إدارة التعليم من 24/5 وحتى 13/7/1441هـ، استكمال إجراءات الترشيحات بناء على الضوابط والشروط وقرارات اللجنة من8/6 وحتى 13/7/1441هـ، اعتماد مدير التعليم للترشيحات من 21/6 وحتى 13/7/1441هـ، المراجعة
والمسح من 14/7 وحتى 2/8/1441هـ، المقابلات المركزية في الوزارة 12/8 وحتى 23/8/1441هـ، الترشيح النهائي من 4/9 وحتى 22/9/1441هـ .

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