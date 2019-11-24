احدث الأخبار

دراسة: ما هي الأمراض التي تهدد المراهقين بسبب إهمال الرياضة؟
أبرز المواد
 أكثر من 2000 رخصة قيادة للسيدات تمنحها «مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة» خلال 6 أشهر
منطقة القصيم
 أمر ملكي بإيقاف الاستحكامات.. كل أرض بدون صك ملكاً للدولة
أبرز المواد
 “الأرصاد” و “مدني مكة المكرمة” ينبهان من أمطار رعدية تشهدها 11 محافظة بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 “العمل” تحث المنشآت الكبيرة لاستكمال “التقييم الذاتي” قبل نهاية المهلة المحددة الأحد القادم
أبرز المواد
 “هدف” و”هيئة المقيمين” يوضحان خطوات الحصول على شهادة مقيم عقاري معتمد لحفظ مدخرات وأصول المال العام
أبرز المواد
 منح 124 مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
أبرز المواد
 اعتقال شاب مسلم بعد تصدية لمتطرف حرق المصحف في النرويج
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تعلن عن بدء التسجيل في برنامج خبرات 4
منطقة الجوف
 الكشف عن أبرز ميزات Galaxy S11
أبرز المواد
 “الشهري”: التعليم يجب إبعاده عن أي انفعالات أو منافسات بين الأندية الرياضية
أبرز المواد
 ريال مدريد يتفوق على برشلونة في عالم “السوشيال ميديا”
أبرز المواد
دراسة: ما هي الأمراض التي تهدد المراهقين بسبب إهمال الرياضة؟

دراسة: ما هي الأمراض التي تهدد المراهقين بسبب إهمال الرياضة؟

أبرز المواد
أكثر من 2000 رخصة قيادة للسيدات تمنحها «مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة» خلال 6 أشهر

أكثر من 2000 رخصة قيادة للسيدات تمنحها «مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة» خلال 6 أشهر

منطقة القصيم
أمر ملكي بإيقاف الاستحكامات.. كل أرض بدون صك ملكاً للدولة

أمر ملكي بإيقاف الاستحكامات.. كل أرض بدون صك ملكاً للدولة

أبرز المواد
“الأرصاد” و “مدني مكة المكرمة” ينبهان من أمطار رعدية تشهدها 11 محافظة بالمنطقة

“الأرصاد” و “مدني مكة المكرمة” ينبهان من أمطار رعدية تشهدها 11 محافظة بالمنطقة

منطقة مكة المكرمة

دراسة: ما هي الأمراض التي تهدد المراهقين بسبب إهمال الرياضة؟

دراسة: ما هي الأمراض التي تهدد المراهقين بسبب إهمال الرياضة؟
http://almnatiq.net/?p=802034
المناطق -وكالات

حذرت دراسة أشرفت عليها منظمة الصحة العالمية من أن المراهقين في أنحاء العالم يعرضون صحتهم للخطر بالتقاعس عن ممارسة تمرينات رياضية تكفي لتقليل مخاطر البدانة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

واستندت الدراسة إلى بيانات من 1.6 مليون شخص في 146 بلداً واكتشفت أن أكثر من 80 بالمئة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً لم يستجيبوا لتوصية من منظمة الصحة العالمية بممارسة نشاط بدني لمدة ساعة يومياً على الأقل.

ورأت الاختصاصية في النشاط والصحة فيونا بول أن “أربعة من كل خمسة مراهقين لا يجدون المتعة والفوائد الصحية الاجتماعية والبدنية والعقلية الناتجة عن النشاط البدني المنتظم”. وحثت صانعي السياسة في أنحاء العالم على “التحرك الآن من أجل صحة هذا الجيل الشاب والأجيال الشابة في المستقبل”.

وعلى المستوى العالمي فإن الفتيات أكثر خمولاً من الصبيان، إذ أن 85 بالمئة من الفتيات و78 بالمئة من الصبية الذين شملهم المسح أخفقوا في تحقيق هدف ممارسة الرياضة اليومي.

روابط ذات صلة

أمر ملكي بإيقاف الاستحكامات.. كل أرض بدون صك ملكاً للدولة

أمر ملكي بإيقاف الاستحكامات.. كل أرض بدون صك ملكاً للدولة
“العمل” تحث المنشآت الكبيرة لاستكمال “التقييم الذاتي” قبل نهاية المهلة المحددة الأحد القادم

“العمل” تحث المنشآت الكبيرة لاستكمال “التقييم الذاتي” قبل نهاية المهلة المحددة الأحد القادم
“هدف” و”هيئة المقيمين” يوضحان خطوات الحصول على شهادة مقيم عقاري معتمد لحفظ مدخرات وأصول المال العام

“هدف” و”هيئة المقيمين” يوضحان خطوات الحصول على شهادة مقيم عقاري معتمد لحفظ مدخرات وأصول المال العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*