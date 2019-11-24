البرلمان العربي يدعو الولايات المتحدة رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

المناطق - الرياض

دعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الولايات المتحدة الأمريكية رفع إسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك في رسائل مكتوبة وجهها الدكتور السلمي إلى نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخارجية مايك بومبيو، لإبلاغهم قرار البرلمان العربي والمذكرة القانونية المُلحقة بالقرار التي تُثبت بالأسانيد القانونية أحقية السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضح رئيس البرلمان العربي وفقًا لبيان أصدره اليوم أن البرلمان استند في قراره إلى الجهود والمبادرات التي بذلها السودان في مجال مكافحة الإرهاب ورعاية السلام، وتنفيذ كافة التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب ودعم عملية السلام في جنوب السودان، ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في السودان، فضلًا عن التغيير السياسي الذي شهدته السودان تلبيةً لإرادة الشعب السوداني الذي يدعم رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.