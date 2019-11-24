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توزيع أكثر من 4000 نسخة من الكتب الشرعية لقاصدي المسجد الحرام

http://almnatiq.net/?p=802047
المناطق - الرياض

قامت إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بتوزيع الكتب العلمية على روّاد بيت الله الحرام من معتمرين وزوار .
وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام ماجد بن محمد المسعودي، أن توزيع الكتب على الزوار يأتي ضمن مهام وأعمال الإدارة, مبينًا أنه تم توزيع الكتيبات والحقائب العلمية منذ مطلع العام الحالي، وبلغ عددها أكثر من (٤٠٠٠) نسخة من كتب ورسائل في شتى العلوم الشرعية .
ويأتي ذلك امتدادًا للخدمات التوعوية والعلمية التي تقدمها الإدارة لطلاب العلم وقاصدي بيت الله الحرام، وأن خدمتهم شرفٌ كبيرٌ لنا نتسابق عليه ونفتخر به.

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