احدث الأخبار

5 طرق للتعامل مع حب الشباب
أبرز المواد
 معادلة تنسف المتعارف عليه لحساب عمر الكلاب مقارنة بالبشر.. تعرف على عمر كلبك
أبرز المواد
 مطور عقارات خدع المشترين بطريقة “لا تخطر على البال”
أبرز المواد
 فحص 900 رجل لحل لغز “جريمة بشعة” وقعت منذ ربع قرن
أبرز المواد
 “سياحة الحلوى”.. رحلات عابرة للحدود من أجل السكر
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان يلتقي مدير فرع الخدمة المدنية المكلف بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يدشّن فعاليات أسبوع ” التلاحم الوطني” في المنطقة
أبرز المواد
 إمارة جازان تنفذ حلقة تدريبية عن “التأثير القيادي ” للقيادات الإدارية
أبرز المواد
 رئيس مجلس هيئة السوق المالية يلتقي مؤسسي جمعية حماية المستثمرين الأفراد
أبرز المواد
 ‏‫التلفزيون التقليدي والرقمي … صراع يناقشه منتدى الإعلام السعودي
أبرز المواد
 تدشين وحدة الإشراف على الجنسيات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 محبو الهلال في تبوك يحتفلون بعالمية ناديهم
أبرز المواد
5 طرق للتعامل مع حب الشباب

5 طرق للتعامل مع حب الشباب

أبرز المواد
معادلة تنسف المتعارف عليه لحساب عمر الكلاب مقارنة بالبشر.. تعرف على عمر كلبك

معادلة تنسف المتعارف عليه لحساب عمر الكلاب مقارنة بالبشر.. تعرف على عمر كلبك

أبرز المواد
مطور عقارات خدع المشترين بطريقة “لا تخطر على البال”

مطور عقارات خدع المشترين بطريقة “لا تخطر على البال”

أبرز المواد
فحص 900 رجل لحل لغز “جريمة بشعة” وقعت منذ ربع قرن

فحص 900 رجل لحل لغز “جريمة بشعة” وقعت منذ ربع قرن

أبرز المواد

5 طرق للتعامل مع حب الشباب

5 طرق للتعامل مع حب الشباب
http://almnatiq.net/?p=802054
المناطق - وكالات

حب الشباب أثناء الحمل ليس شيئا يثير القلق، ذلك أن السبب الرئيسي في ذلك هو زيادة مستويات الهرمونات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، مما يزيد من إنتاج الجلد للزيوت الطبيعية.

وتكون المرأة عرضة للإصابة بحب الشباب أثناء الحمل أكثر من أي وقت آخر، والخبر السار هو أنه يمكن للمرأة أن تتعامل مع حب الشباب الهرموني هذا باتباع بعض التدابير الوقائية.

تجنب لمس الوجه

وهذه قاعدة جلدية مهمة يجب اتباعها قبل الحمل وأثناءه وبعده. وطوال اليوم، تتلامس أيدينا مع البكتيريا على الأسطح اليومية، وذلك ينبغي تجنب نقل هذه البكتيريا نفسها إلى الوجه عن طريق الحفاظ على اليدين بعيدا عن ذلك.

عدم إزالة البثور

تعمل إزالة البثور على نقل البكتيريا، الأمر الذي يزيد من تهيج الجلد مما يؤدي إلى حدوث الندب، بحسب ما ذكر موقع “إيف”.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ظهور البثور إلى انتشار البكتيريا والقيح من المنطقة المصابة بحيث تتسبب في انتشار حب الشباب إلى المناطق القريبة.

تغيير أغطية الوسادة

لا شك أن غطاء الوسادة يعمل على جمع الأوساخ والزيوت من الجلد، ولذلك فإن تغييرها كل أسبوعين أو بشكل أسبوعي يمنع تراكم المخلفات التي يمكن أن تسد مسام الجلد.

الحفاظ على الرطوبة

رطوبة الجسم والوجه مهمة للصحة، وبالتأكيد فإن المياه يمكن أن تساعد في التخلص من السموم من الجلد وتقليص المسام، ومنعها من انسداد حب الشباب وتطوره.

استهلاك الأطعمة الصحيحة

يقول الدكتور بيركون إن من الضروري على المرأة الحامل أن تتجنب استهلاك المنتجات الغذائية التي تحتوي على السكريات المكررة، فهي تزيد من مستويات الأنسولين، مما يؤدي بعد ذلك إلى “موجة من الالتهابات في جميع أنحاء الجسم” الأمر الذي يمكن أن يسبب حب الشباب.

روابط ذات صلة

معادلة تنسف المتعارف عليه لحساب عمر الكلاب مقارنة بالبشر.. تعرف على عمر كلبك

معادلة تنسف المتعارف عليه لحساب عمر الكلاب مقارنة بالبشر.. تعرف على عمر كلبك
مطور عقارات خدع المشترين بطريقة “لا تخطر على البال”

مطور عقارات خدع المشترين بطريقة “لا تخطر على البال”
فحص 900 رجل لحل لغز “جريمة بشعة” وقعت منذ ربع قرن

فحص 900 رجل لحل لغز “جريمة بشعة” وقعت منذ ربع قرن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*